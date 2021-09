Bordeaux Mercato : Ben Arfa a enfin trouvé son nouveau club

Publié par Timothée Jean le 03 septembre 2021 à 22:34

Sans club depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa a été annoncé aux quatre coins de l'Europe. Et aujourd'hui, le milieu offensif français semble proche de rebondir en Roumanie.

Bordeaux Mercato : Ben Arfa vers la Roumanie

Où rebondira Hatem Ben Arfa ? Âgé de 34 ans, le milieu offensif sort d’une saison décevante chez les Girondins de Bordeaux. Arrivé libre en octobre dernier, l’international tricolore n’a pas réussi à porter le club aquitain. Déçus de son faible rendement, les dirigeants bordelais ont décidé d’arrêter les frais. Hatem Ben Arfa a été libéré par la direction des Girondins de Bordeaux à l’issue de la saison dernière. Et depuis, l’ancien meneur de jeu du Stade Rennais est toujours sans club.

Et si son nom était un temps associé à l’ Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria a rapidement coupé court à ces rumeurs en expliquant que la priorité du club phocéen se trouvait ailleurs. Les noms du LOSC et même du FC Nantes ont également été avancés, en vain. HBA est toujours sans club. Mais l’ancien Parisien, avantagé par son statut de joueur libre, sait qu’il n’a pas à se soucier de la fermeture du mercato. Il peut encore rejoindre le club de son choix et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. ProSport révèle d'ailleurs que l’ancien joueur de l’ OM est proche de s’engager avec le Rapid Bucarest, en Roumanie.

Accord proche pour Ben Arfa

Le média indique que le président du club roumain, Daniel Niculae, a entamé les négociations avec Hatem Ben Arfa et un accord serait proche d’être conclu entre les deux parties. Le Rapid Bucarest proposerait à HBA un contrat d'une saison plus une année supplémentaire en option, ainsi qu'une belle prime à la signature. Un salaire mensuel estimé à 15 000 euros l’attendrait également à Bucarest.

Véritable globetrotteur après ses passages à l’ OM, l’OL, l’OGC Nice, le Stade Rennais, le PSG ou encore la Real Valladolid, Hatem Ben Arfa s’apprête ainsi à découvrir un nouveau championnat. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier, ce qui laisse une chance aux autres courtisans. Toujours selon la même source, d’autres clubs, tels que le Ferencvaros (en Hongrie) et un grand club européen disputant la Ligue des Champions, seraient sur les traces de l’ancien Bordelais.