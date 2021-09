OM Mercato : Rencontre imminente entre Longoria et Kamara !

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2021 à 20:50

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé avec l’ OM. Aux dernières nouvelles, l’attaquant du club parisien a rendez-vous avec la direction marseillaise afin de faire le point sur son avenir.

OM Mercato : Longoria prêt à prolonger Boubacar Kamara

Après un mercato estival très mouvementé, Boubacar Kamara est finalement resté à l’ OM cette saison. Cependant, son avenir n’est toujours pas réglé à l’Olympique de Marseille. Le milieu défensif n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2022. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, le joueur de 21 ans quittera gratuitement son club formateur à l’issue de la saison. Une option inconcevable pour Pablo Longoria.

Le président de l’ OM souhaite en effet prolonger le bail de son jeune joueur. Et selon les informations de RMC Sport, une rencontre entre Boubacar Kamara et les dirigeants du club phocéen doit se ternir dans les prochains jours. Le but de cette réunion serait de déterminer la volonté du joueur de s’inscrire ou non dans le projet marseillais.

Réticent à l'idée de poursuivre l'aventure à Marseille il y a encore quelques semaines, le jeune joueur se montrerait désormais ouvert à l’idée de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Pablo Longoia espère donc finaliser ce dossier le plus rapidement possible. Mais rien n’est encore acté entre les deux parties.

Attention à la concurrence…

Pur produit marseillais, Boubacar Kamara est apprécié au club malgré ses velléités de départ. Il pourrait ainsi se voir proposer un nouveau contrat avec une belle revalorisation salariale à la clé dans les prochains jours. Mais l’Olympique de Marseille devra se méfier des autres prétendants sur ce dossier. Spécialiste de recrues à zéro, la Juventus reste toujours à l’affût pour le minot marseillais. D’autres cadors de Serie A souhaiteraient également le recruter gratuitement lors du prochain mercato estival.