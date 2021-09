PSG Mercato : Avant Messi, le Barça a tenté une folie à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2021 à 22:10

Cet été, le PSG a frappé un très gros coup en récupérant gratuitement Lionel Messi en fin de contrat au Barça. Mais avant l’arrivée de la star argentine à Paris, le club catalan a tenté une improbable folie chez les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Le Barça a voulu recruter Neymar cet été

C’est l’incroyable rumeur lâchée ce lundi par un média espagnol. Après l’échec de l’été dernier, le FC Barcelone serait revenu à la charge pour Neymar. En effet, d’après les informations recueillies par la RAC1, avant que Lionel Messi ne quitte le club catalan pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, Joan Laporta a tenté de rapatrier Neymar. Depuis son départ de Barcelone en 2017 pour la capitale, l’international brésilien a régulièrement été associé aux Blaugranas. L’ancien numéro 11 barcelonais n’ayant jamais caché son envie de jouer à nouveau avec son ami Messi.

La radio catalane explique que le président du Barça a même dépêché deux émissaires en France tenter de boucler le retour de Ney à Barcelone. Malgré sa prolongation en mai dernier avec le PSG, le coéquipier de Kylian Mbappé « mourrait d’envie » de retrouver le septuple Ballon d’Or. Pris de peur, le Qatar aurait versé directement 20 millions d’euros au père du joueur pour lui demander de mettre un terme aux négociations avec les représentants du club espagnol. Finalement, c’est le PSG qui a réalisé le rêve de Neymar.

Finalement, Messi est venu au PSG

Si Neymar « mourait d’envie de retourner au Camp Nou et de jouer aux côtés de Messi », c’est finalement le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi qui ont réalisé le rêve de la star brésilienne de 29 ans. Après l’échec de son processus de prolongation au Barça, Messi a été rapidement courtisé par les Rouge et Bleu qui sont parvenus à lui faire signer un engagement de deux ans soit jusqu’en juin 2023, avec une saison supplémentaire en option. Neymar a retrouvé le sourire auprès de son ami, mais à Paris.