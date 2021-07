PSG : Officiel, Neymar et le FC Barcelone trouvent un accord !

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 17:58

C’est un ouf de soulagement pour les amis de Neymar qui évoluent encore au FC Barcelone. L’attaquant du PSG et le club catalan ont décidé de régler à l’amiable leur vieille querelle de 2017.

Le Barça et Neymar enterrent la hache de guerre !

Les deux parties se menaient une bataille judiciaire depuis l’été 2017 et le transfert historique de Neymar du Barça au Paris Saint-Germain contre le paiement de sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Pour rappel, depuis quatre ans, l’international brésilien est en conflit judiciaire avec son ancien club pour une prime de 64,4 millions d’euros qu’il aurait dû toucher après sa prolongation du 2 juillet 2016.

L’ancien coéquipier de Lionel Messi n’avait reçu que 20,75 millions sur le montant convenu. L’international brésilien réclamait donc la totalité de la somme. Incapable de s’entendre, les deux parties ont envoyé l’affaire devant les tribunaux. La justice espagnole a donné raison à Josep Maria Bartomeu, ancien président des Blaugranas, et condamné le numéro 10 du Paris Saint-Germain à verser une amende de 6,7 millions d’euros à Barcelone.

À son tour, le joueur a fait appel tout en maintenant sa plainte. Mais depuis son arrivée à la présidence du club espagnol, Joan Laporta a cherché à régler ce dossier en dehors de la justice. C’est désormais chose faite depuis ce lundi 25 juillet 2022. Après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé entre les deux parties et le FC Barcelone s’est chargé de le rendre officiel dans un communiqué.

Communiqué du Barça annonçant la paix avec Neymar

« Le Barça et Neymar trouvent un accord à l'amiable concernant leurs litiges. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés. Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extrajudiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva Santos Júnior. Le Club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes aux prud'hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s'est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore », a écrit le FC Barcelone sur son site officiel. Voilà qui met un terme à quatre années de bataille judiciaire.