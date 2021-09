PSG Mercato: Donnarumma sur le départ ? Son prochain club dévoilé

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 07:52

Arrivé librement cet été en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma songe-t-il déjà à un départ du PSG ? En tout cas, le frère du gardien de but parisien a livré un énorme indice sur son avenir.

Mercato PSG : Donnarumma se voit déjà à Naples

En fin de contrat, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger avec son club formateur. À 22 ans, le portier numéro 1 de la Squadra Azzurra a donc quitté l’AC Milan pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain après le sacre de l’Italie à l’Euro de cet été. Désigné meilleur joueur de la compétition continentale, le successeur de Gianluigi Buffon a signé cinq ans chez les Rouge et Bleu, soit jusqu’en 2026. Toutefois, selon Antonio Donnarumma, le frère du nouveau numéro 50 du PSG, le natif de Castellammare di Stabia se serait bien un jour à Naples.

« Si un jour il portait le maillot Napoli ? Qui ne l'aimerait pas ? Nous sommes de Campanie, tout le monde aimerait un jour défendre les buts du Napoli », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio napolitaine Radio Kiss Kiss. Pour l’heure, Gigio est à Paris et il ne boude pas sa joie d’évoluer dans une équipe galactique avec de nombreuses stars.

Donnarumma ne regrette pas son choix

Arrivé cet été, l’ancien gardien de l’AC Milan n’a toujours pas disputé ses premières minutes officielles sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien Mauricio Pochettino accordant sa confiance en ce début de saison au titulaire du poste Keylor Navas. Quoi qu’il en soit, la rude concurrence de l’international costaricien ne semble pas faire regretter son choix au jeune italien.

« Jouer avec Neymar et Messi ? C'est un grand honneur de faire partie d'une grande équipe, je suis très heureux là-bas. Maintenant, je me concentre sur le prochain match de l'équipe nationale, puis je retournerai à Paris et j'essaierai de gagner le plus possible avec la grande équipe que nous sommes », a indiqué Donnarumma au micro de RSI, après le match nul de La Nazionale face à la Suisse (0-0), dimanche.

Voilà qui est clair !