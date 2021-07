PSG Mercato : Donnarumma, Keylor Navas envoie un signal fort

Publié par Ange A. le 08 juillet 2021 à 03:15

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma a quelque peu jeté un froid sur l’avenir de Keylor Navas. Le portier costaricien s’est de nouveau exprimé tout en levant les doutes sur son futur dans la capitale.

Pas de départ au programme pour Keylor Navas

Le Paris Saint-Germain a saisi une excellente opportunité de marché cet été. Le PSG est en effet parvenu à signer Gianluigi Donnarumma à zéro euro. Le portier italien n’a pas prolongé son contrat avec l’AC Milan. Il était donc libre de s’engager avec le club de son choix cet été. Courtisan de longue date du gardien de but, Leonardo a bondi sur l’occasion pour frapper l’un des gros coups de ce mercato estival. Si la signature de Donnarumma représente une excellente affaire, elle a fait émerger des doutes quant au futur parisien de Keylor Navas. Le Costaricien est le numéro 1 dans la hiérarchie des portiers à Paris. Malgré les doutes et autres rumeurs sur son avenir, le joueur de 34 ans va rester au PSG. L’ancien madrilène l’a d’ailleurs fait savoir dans un nouveau message posté sur les réseaux sociaux.

Navas rassuré, des départs en vue cet été ?

« Grâce à Dieu, une saison de plus, avec l’espoir d’être à 100% et de faire ce que j’aime ! Allez Paris ! », a écrit Keylor Navas sur son compte Twitter. Pour Téléfoot, l’arrivée de Donnarumma à Paris ne va pas remettre en question la hiérarchie au poste de gardien. Le Costaricien devrait rester numéro 1 quand l’Italien jouera le rôle de doublure. Tout juste prolongé pour une saison supplémentaire, Alexandre Letellier restera le troisième portier du Paris Saint-Germain. Les véritables victimes de la venue de l’ancien rossonero seraient alors Sergio Rico et Alphonse Areola. L’Espagnol était jusqu’ici la doublure de Navas au PSG. Quant à Areola, il se dirige vers un énième départ de son club formateur. La saison dernière, il était prêté avec option d’achat à Fulham. Une option que ne lèvera pas finalement le club anglais relégué en Championship (D2).