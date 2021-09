OM Mercato : Kamara hésite encore, sa prolongation compromise ?

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 10:52

Toujours en pleine réflexion quant à son avenir à l’ OM, Boubacar Kamara a reçu une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, avec un salaire revu à la hausse. Mais le minot marseillais ne se presse pas pour signer.

OM Mercato : Boubacar Kamara a reçu une offre de prolongation

C’est l’un des dossiers chauds pour l’Olympique de Marseille. Si le recrutement estival de l’ OM a fière allure avec dix nouveaux renforts bouclés cet été, le club phocéen n’est toujours pas parvenu à prolonger sa pépite Boubacar Kamara, dont le contrat expire en juin prochain. En juillet dernier, le président de l’ OM, Pablo Longoria, affichait clairement sa volonté de renouveler le bail de son jeune joueur. Mais jusqu’ici cette prolongation de bail n’est toujours pas signée.

La balle est désormais dans le camp de Boubacar Kamara, qui a annoncé il y a plusieurs semaines qu’il était en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le minot marseillais prend son temps. Pourtant, le joueur de 21 ans connaît bien les intentions de sa direction. Les contours de l’effectif de l’ OM pour cette saison sont déjà établis et quant à l’aspect financier, les dirigeants phocéens ont fait des concessions afin de prolonger le jeune milieu défensif.

Boubacar Kamara temporise pour son futur

Ainsi, L’Équipe révèle que l’ OM a proposé un nouveau de contrat de deux ans à Boubacar Kamara, avec une belle révalorisation salariale à la clé. Le jeune joueur a bien reçu l’offre de prolongation formulée par les dirigeants marseillais, mais tarde à se décider. Il devrait lâcher sa réponse dans les prochains jours.

Acceptera-t-il enfin de signer un nouveau bail avec son club formateur ? Il est clair que la direction de l’ OM fait tout son possible pour conserver Boubacar Kamara. Les décideurs phocéens n’ont aucune intention de brader leur joueur polyvalent, malgré l’intérêt pressant de la Juventus et d’autres clubs de Serie A. Toutefois, cela n’exclut en rien que Kamara aille au bout de son contrat actuel avec l’ OM, et s’en aille sans aucune contrepartie pour le club phocéen en juin prochain. Sa décision finale est très attendue.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival