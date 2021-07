Man United Mercato : Varane, la vibrante vidéo du Real Madrid

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 19:11

Véritable bouleversement au Real Madrid, le départ de Raphaël Varane, qui intervient juste après celui de Sergio Ramos, fait rentrer le club merengue dans une nouvelle ère, mettant un terme à l'hégémonie en défense du duo, qui aura remporté 4 Ligues des Champions ces dixdernières années. Recruté pour 50 millions d'euros par Manchester United, le Français de 28 ans a signé un contrat de quatre saisons plus une en bonus.

Le club espagnol vient de publier une vidéo pour le moins émouvante sur son compte Twitter, où l’on voit le défenseur tricolore fouler ses derniers pas dans les installations du Real, et dire un dernier adieu à ses coéquipiers et son entraîneur Carlo Ancelotti.

Varane : « 10 ans spectaculaires »

Lors de cette vidéo, Varane s’est entretenu une dernière fois avec son président Florentino Pérez, devant la mythique salle des trophées. Pour ensuite rejoindre ses coéquipiers et le staff du Real où il aura tenu un discours très émouvant. « Ça a été 10 ans spectaculaires au niveau émotionnel au niveau humain et professionnel aussi. Je vous souhaite à tous de partir un jour comme moi, avec la sensation d’avoir tout donné, d’avoir vécu des moments uniques… C’est beaucoup d’émotions… Je vous souhaite le meilleur, une bonne saison et on se reverra. Je vous aime beaucoup. » C’est par ces mots que se conclut l’aventure du français au Real Madrid. Sur la vidéo, on le voit saluer tous les joueurs et intendants de l’équipe.

Le Real avait déjà publié un communiqué il y a quelques jours remerciant le « professionnalisme et le comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles [il a] défendu le maillot du club ». Une nouvelle page se tourne pour les Merengues, qui devront revoir leurs plans tactiques après le départ des deux piliers. L’arrivée cet été de David Alaba devrait soulager, en partie, le vide laisser en défense.