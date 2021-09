AS Monaco Mercato : Officiel, Aït-Bennasser file en Turquie

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2021 à 18:25

Libre cet été, depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Youssef Aït-Bennasser va découvrir le championnat turc cette saison. Le milieu de terrain marocain vient de rejoindre officiellement Adanaspor.

AS Monaco Mercato : Youssef Aït-Bennasser signe à Adanaspor

En vue d’accueillir ses nouvelles recrues estivales et réduire sa masse salariale, l’AS Moanco s’est débarrassé de certains éléments durant ce mercato estival. C’est notamment le cas de Youssef Aït-Bennasser. L’international marocain (24 sélections) a été libéré en juin dernier au terme de son bail avec le club du Rocher. Et depuis son départ de la Principauté, le milieu de terrain cherchait un nouveau point de chute.

S’il était un temps annoncé vers un transfert en Italie, Youssef Aït-Bennasser a finalement fait le choix de rebondir en Turquie. Le joueur de 25 ans s’est engagé avec Adanaspor, l'actuel quatorzième de deuxième division turque. Il a paraphé un contrat de deux ans avec le club turc. « Bienvenue à Bennasser ! le vice-président d’Adanaspor, Furkan Akgül, a signé un contrat de deux ans avec le milieu de terrain marocain en provenance de l’as Monaco », peut-on lire dans le communiqué du club.

Youssef Aït-Bennasser indésirable à Monaco

Rappelons que Youssef Aït-Bennasser a rejoint l’AS Monaco en juillet 2016 en provenance de l’AS Nancy, son club formateur. Mais le milieu de terrain n’est jamais parvenu à s’imposer sur le Rocher. Il a fait l’objet de divers prêts ces dernières années.

Après un passage peu concluant au SM Caen, à l’AS Saint-Étienne ou encore à Bordeaux, le joueur de 24 ans est retourné à Monaco la saison dernière où il espérait retrouver du temps de jeu sous les ordres de Niko Kovac. Seulement, les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Le milieu central n’entrait pas dans les plans du coach monégasque. En manque de temps de jeu, il tentera de relancer sa carrière en Turquie.