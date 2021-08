AS Monaco : Début de saison poussif, Niko Kovac se défend

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 01:00

L’AS Monaco et son entraîneur Niko Kovac sont dans le dur en ce moment. L'entraîneur du club du Rocher a essayé de rassurer à sa manière.

AS Monaco : Niko Kovac n'a pas de tensions dans son vestiaire

À Monaco, Niko Kovac s’est présenté en conférence de presse ce mardi pour évoquer le match retour de son équipe face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Cette affiche se tiendra ce mercredi (21h) au Stade Metalist (Kharkiv). Il a profité de l’occasion pour répondre à la rumeur sur de supposées tensions qui mineraient le vestiaire monégasque. Selon lui, les résultats ne sont certes pas au rendez-vous, mais il n’y a pas de dissension entre ses joueurs. « Vous savez en football, tout va bien quand vous gagnez et quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on trouve toujours des sujets de frictions. Il n’y a rien à signaler au sein du vestiaire », a démenti le coach de l’ASM.

« C’est une nouvelle situation pour notre jeune effectif, le fait de jouer tous les 3 jours. Il faut apprendre rapidement. Quand on gagne, il faut rester concentré et entretenir la dynamique. Quand il y a des défaites, il faut rebondir pour changer la donne. C’est un nouveau process pour ce jeune groupe », a expliqué Niko Kovac.

« …travailler pour obtenir de meilleurs résultats »

Pour rappel, l’AS Monaco est sur une série de 3 défaites consécutives, soit deux en Ligue 1 contre le FC Lorient (1-0) et le RC Lens (0-2) et une lors au barrage aller face au Shakhtar Donetsk (1-0) au stade Louis-II. Des résultats qu’il faudra forcément inverser à commencer par le match de mercredi, décisif pour la qualification pour la phase de poule de la Ligue des champions.

« On regarde le classement, etc. Je le dis souvent aux joueurs. La Ligue 1, c’est notre pain quotidien, mais pour se qualifier encore pour la Ligue des Champions, il faut soit être dans les 2 premiers du championnat ou gagner la Ligue des champions. La première solution est la plus simple. Il faut juste travailler pour obtenir de meilleurs résultats », a indiqué Noko Kovac. À noter que l’AS Monaco est 19e de L1 avec 1 point (-3) après 3 journées.