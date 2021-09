OM Mercato : Une surprise de taille dans le dossier Kamara ?

Publié par Ange A. le 09 septembre 2021 à 09:02

Alors qu’une prolongation de son contrat est évoquée depuis quelques jours, Boubacar Kamara reste courtisé sur le marché des transferts. Le minot serait sur les tablettes d’un cador de Serie A.

Boubacar Kamara visé par un géant italien

Particulièrement actif dans le sens des arrivées cet été, l’Olympique de Marseille espérait réaliser quelques ventes. Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara étaient notamment annoncés sur le départ. Au final, aucun des deux joueurs n’a quitté l’ OM cet été. À un an de l’expiration de son contrat, le milieu défensif marseillais pourrait rempiler pour ne pas quitter son club formateur en tant que joueur libre. Des négociations ont même été annoncées dans ce sens. Du côté de l’Italie, on croit toujours à une arrivée du minot dans les prochains mois. Tuttosport révèle en effet un intérêt de la Juventus de Turin pour le milieu de 21 ans.

Kamara pour remplacer un chouchou de Pirlo à la Juventus ?

La publication italienne révèle que la situation contractuelle de Boubacar Kamara intéresse la Juventus de Turin. Reste maintenant à savoir si les Bianconeri passeront à l’offensive cet hiver ou espèrent une non-prolongation du milieu de l’Olympique de Marseille pour le récupérer gratuitement l’été prochain. La source révèle que la Vieille Dame pense au joueur de l’ OM pour compenser un éventuel départ de Weston McKennie. Courtisé par Andrea Pirlo l’été dernier, l’Américain n’entrerait pas dans les plans de Massimiliano Allegri. Ses derniers déboires en sélection auraient d’ailleurs davantage irrité la direction turinoise. Laquelle envisagerait de s’en débarrasser dans les prochains mois. Encore sous contrat jusqu’en 2025, le milieu de 23 ans était annoncé sur les tablettes de West Ham United cet été.