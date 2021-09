Real Madrid Mercato : Le gros problème du Real avec Camavinga

Publié par Thomas le 09 septembre 2021 à 14:52

Présenté hier sous ses nouvelles couleurs devant la presse espagnole, Eduardo Camavinga a agité les ultimes heures du mercato, en rejoignant le club de ses rêves, le Real Madrid. Si le joyau de 18 ans vit actuellement les plus beaux moments de sa jeune carrière, du côté du Real, sa venue pose un véritable problème.

Real Madrid Mercato : Camavinga, un problème pour Ancelotti

Les Merengues ont profité des dernières heures du mercato pour recruter l’un des plus grands espoirs du football mondial, pour 30 millions d’euros hors bonus, une somme qui peut paraître dérisoire tant l’ancien rennais possède une marge de progression énorme à seulement 18 ans. Le Real était parvenu à passer devant de gros prétendants comme Manchester United ou le PSG, qui faisaient le forcing en interne pour l’enrôler. Si l’union semble sincère entre Camavinga et le club espagnol, le milieu de terrain pose néanmoins un problème non-négligeable, notamment pour son entraineur Carlo Ancelotti.

Après sa conférence de presse hier, le natif de Miconje en Angola doit désormais s’intégrer dans un effectif ultra-fourni au milieu de terrain. Si Los Blancos ont frappé un grand coup sur le long terme avec ce transfert, sur le court terme, la venue de Camavinga a de quoi créer des maux de tête à la direction madrilène. Ni son rôle dans l’équipe, ni sa position précise sur le terrain n’ont encorer été défini par Carlo Ancelotti, qui doit gérer un entrejeu ultra concurrentiel.

Le Real Madrid compte actuellement huit milieux de terrains de métier. Au-delà des trois indéboulonnables Casemiro, Kroos et Modric, le technicien italien voit chaque poste renforcé par des remplaçants de luxe comme Fede Valverde (récemment prolongé), Isco, Lucas Vasquez et le rescapé Dani Ceballos. Comme le rappelle le média Sport, Camavinga peut facilement concurrencer des joueurs en plein doute, comme Isco ou Ceballos, mais cela lui laisserait toutefois trop peu de minutes comparées à son temps de jeu à Rennes.

Au niveau de son positionnement sur le terrain, il est très probable qu'Ancelotti l’utilise dans une position dont il n'a pas l'habitude de jouer. Malgré sa forte polyvalence, le Français ne possède pas encore la discipline défensive de Kroos, et se voit donc positionné plus sur le flanc du croate Luka Modric.

Ce qui est certain, c’est qu'Eduardo Camavinga risque de considérablement changer au Real Madrid, et pourquoi pas se révéler comme l'un des meilleurs milieu de terrain d'Europe. Sous l’égide de Carlo Ancelotti, le jeune milieu devra travailler dur à l’entraînement et démontrer tout son potentiel, dans un club où l'erreur n'est jamais permise.