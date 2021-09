PSG Mercato : Le Paris SG a refusé 80M€ du Barça, c’est confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 09:32

Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG cet été, Neymar, lui, aurait pu retourner au Barça. Mais les dirigeants du Paris Saint-Germain ont refusé l’offre de leurs homologues catalans.

Joan Laporta a confirmé sa tentative pour Neymar

Selon la RAC1, le FC Barcelone a tenté de rapatrier Neymar durant la période de recrutement de l’été. Le président des Blaugranas Joan Laporta a commis deux émissaires pour venir à Paris afin de négocier avec les dirigeants du PSG la possibilité de voir la star brésilienne retourner à Barcelone. Le média espagnol assure que l’international brésilien de 29 ans « mourrait d'envie » de faire son retour au Camp Nou pour jouer aux côtés de Lionel Messi. Une information confirmée par le premier responsable du FC Barcelone.

« Nous avons essayé de recruter Neymar parce qu’à ce moment, cela semblait intéressant de le recruter. Il s’est mis en contact avec nous. Il voulait venir. Mais nous avons interprété les règles du fair-play financier d’une autre manière. Si nous l’avions su avant, nous n’aurions pas fait cette offre », a indiqué Joan Laporta dans un entretien avec Esport 3. Finalement, c’est le Paris SG qui a réalisé ce rêve de voir Messi et Neymar de nouveau réunis sous le même maillot.

Le PSG a réuni Lionel Messi et Neymar

Le 10 Sport confirme que le Barça est effectivement passé à l’offensive pour Neymar avec une offre concrète de 80 millions d’euros des Blaugranas pour le numéro 10 du Paris Saint-Germain. « L’entourage de Neymar a confirmé l’existence de cette offre », assure le média sportif, mais le PSG a fait savoir que son joueur n’était pas à prendre.

« Paris n’a pas pris au sérieux cette proposition (…) De plus, au même moment, Neymar commençait son travail de sape auprès d’un certain Lionel Messi, pour tenter de le convaincre de venir au PSG », explique le site internet. Sentant le danger, les dirigeants ont donc entrepris de réunir les deux amis, en vain. Et c’est finalement le Paris Saint-Germain qui est parvenu à convaincre la star argentine de venir recomposer son duo avec Neymar en Ligue 1.