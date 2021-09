OM Mercato : Un international français rêve de jouer à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2021 à 12:16

L’Olympique de Marseille fait partie de l’histoire du football français. Et ils sont nombreux ces talents hexagonaux qui rêvent de revêtir un jour le maillot de l’ OM. D’ailleurs, certains ne s’en cachent même plus.

Wesley Fofana lance un appel du pied à l’ OM

Formé à l’AS Saint-Étienne, Wesley Fofana a quitté la Ligue 1 pour rejoindre Leicester et la Premier League contre un chèque de 35 millions d’euros. Mais le jeune défenseur central de 20 ans rêve de revenir un jour dans le championnat local. Originaire de Marseille, l’international espoir français a ouvertement avoué, lors d’un entretien pour Oh My Goal, son amour pour l’Olympique de Marseille. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Fofana se verrait bien intégrer l’équipe de l’ OM.

« Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours. Quand je regarde les matchs de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais (y jouer) ? Ça, je ne peux pas savoir », a déclaré l’ancien stéphanois.

Mercato OM : Longoria prêt à tenter le coup ?

Malgré les arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba, l’Olympique de Marseille aimerait encore attirer un défenseur supplémentaire. Si la piste David Luiz est désormais à oublier avec l’accord trouvé entre l’ancien joueur du PSG et Flamengo, les dirigeants marseillais ont une belle carte à jouer avec Wesley Fofana. Mais le jeune défenseur a un coût qui pourrait constituer un véritable obstacle pour le club phocéen. En effet, selon le site spécialisé Transfermarkt, un transfert du défenseur de Leicester City est estimé à ce jour à 40 millions d’euros. Assez pour décourager définitivement Pablo Longoria et Franck McCourt ?