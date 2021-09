AS Monaco Mercato : Kovac menacé après la défaite contre l’ OM ?

Publié par Timothée Jean le 12 septembre 2021 à 14:16

Niko Kovac traverse une période délicate sur le banc de l’AS Monaco. Et la défaite de son équipe face à l' Olympique de Marseille (2-0) lors de cinquième journée de Ligue 1 ne joue pas en sa faveur.

AS Monaco - OM (0-2) : Niko Kovac reconnait sa défaite !

Décidément, l’AS Monaco vit un début de saison décevant et semble retomber dans ses déboires du passé. Éliminé de la Ligue des champions par le Shakhtar Donetsk, le club monégasque a encore chuté hier dans le cadre de la 5e journée de la Ligue 1. Les Monégasques se sont inclinés à domicile face à une solide équipe de l’Olympique de Marseille (2-0). Niko Kovac s’est exprimé sur cette nouvelle défaite de la saison et n’a pas caché sa déception.

S’il s’est monté dithyrambique envers l’équipe adverse, l’entraîneur de l' AS Monaco a surtout pointé du doigt le manque d’intensité et de solidité défensive de ses hommes. « J’ai vu les performances de l’OM. Ils sont structurés, organisés, agressifs. C’est une très bonne équipe. Je m’attendais à une prestation de ce niveau-là, des deux côtés. Mais on n’a vu que Marseille. Ils ont mieux joué que nous et ont mérité leur victoire. Ils auraient pu en mettre 3 ou 4 », a déclaré Niko Kovac en conférence de presse.

Niko Kovac sur un siège éjectable ?

Battu par l’ OM, l’AS Monaco concède sa troisième défaite de la saison en championnat et occupe désormais la 14e place de Ligue 1 après cinq journées. Un début de saison décevant pour Niko Kovac, qui épuise quelque peu son crédit auprès des exigeants supporters. Au point d’envisager son départ ?

L’entraineur croate traverse actuellement une zone de turbulences sur le Rocher. Il faudra rapidement trouver la solution pour relancer la machine monégasque. « Il faut se relever et s’améliorer », a-t-il reconnu. L’entraineur du club de la Principauté a donc tout intérêt à opérer certains changements le plus rapidement possible.

L’AS Monaco affronte ce jeudi le club autrichien du Sturm Graz dans le cadre de la première journée de phase de poules de la Ligue Europa. En cas de résultat insatisfaisant, Kovac pourrait en payer les frais.