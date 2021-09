OL Mercato : Nouvelle signature officialisée à Lyon !

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2021 à 19:45

Au lendemain de sa brillante victoire face au RC Strasbourg (3-1), l’ OL vient d’annoncer une bonne nouvelle à ses supporters. Le jeune attaquant, Bradley Barcola, a signé son premier contrat professionnel avec le club lyonnais.

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour l’ Olympique Lyonnais. Hier dimanche, les hommes de Peter Bosz se sont imposés (3-1) face au Racing Club de Strasbourg Alsace dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. L’OL enchaine ainsi sa deuxième victoire consécutive de la saison. Avec ce brillant succès, le club rhodanien fait le plein de confiance avant d’affronter Glasgow Rangers lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

Mais avant ces joutes européennes, l’ OL vient de régler un dossier en interne. Bradley Barcola a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. L’attaquant de 19 ans a paraphé un contrat de trois ans avec l' OL. « L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son attaquant Bradley Barcola pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Les premiers mots de Bradley Barcola

Auteur de 5 buts en 9 matchs de National 2, Bradley Barcola s’était illustré lors de la préparation estivale avec le groupe de Peter Bosz. Il avait inscrit un but et délivré une passe décisive lors du match amical face à Bourg-en-Bresse. Il devient ainsi le quatrième joueur à signer son premier contrat pro à Lyon cet été après Castello Lukeba, Mohamed El Arrouch et Justin Bengui (2005).

De son côté, Bradley Barcola n’a pas caché sa joie de passer pro. « C’est une grande fierté pour moi de signer ce contrat. Je suis arrivé ici en U9 et c’était un rêve de pouvoir signer professionnel », a-t-il confié avant d’ajouter que cette signature « n’est qu’une première étape ». Il va poursuivre sa progression en National 2 avant de prétendre à une place en équipe première.