PSG Mercato : Chelsea, Antonio Rüdiger a tranché pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 21:05

Antonio Rüdiger va-t-il quitter Chelsea et Thomas Tuchel pour le PSG ? Avec la situation fragile de Sergio Ramos, Leonardo aimerait recruter un défenseur central supplémentaire pour le Paris Saint-Germain lors des prochaines fenêtres de mutations. Et l’option du joueur des Blues prend de l’ampleur.

Antonio Rüdiger ne veut pas prolonger avec Chelsea

Débarqué en juillet 2017 en provenance de l’AS Roma pour une enveloppe de 35 millions d’euros, Antonio Rüdiger dispute probablement sa dernière saison sous le maillot de Chelsea. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international allemand n’a pas encore renouvelé son engagement avec le club londonien. Et selon les informations divulguées ces dernières heures par le média espagnol Todofichajes, le défenseur central de 28 ans ne souhaite pas reconduire son bail avec le champion d’Europe en titre.

Après cinq années passées à Londres, Antonio Rüdiger aimerait s’offrir un nouveau challenge et devrait donc honorer sa dernière année de contrat avant de changer d’air l’été. Malgré le souhait de son entraîneur et compatriote Thomas Tuchel de le voir prolonger, le joueur formé à Dortmund ne compte pas s’éterniser à Chelsea. Une bonne nouvelle donc pour le Paris Saint-Germain qui pourrait réaliser un autre gros coup à 0 euro l’été prochain. Leonardo devra toutefois se défaire d’abord de la concurrence du Real Madrid.

Antonio Rüdiger intéresse aussi le Real Madrid

Libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2022, Antonio Rüdiger aura l’embarras du choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid notamment. En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid, qui cherche un défenseur supplémentaire depuis les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, serait également sur les traces pour tenter de récupérer Antonio Rüdiger à l’issue de la saison ou en hiver si Chelsea décide le vendre. Outre le dossier Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid devraient s’affronter à nouveau sur le cas de l’Allemand.