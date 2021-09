Real Madrid Mercato : Vers le départ d'une grosse légende en janvier

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 10:20

Après les douloureux départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane, le Real Madrid s’apprête de nouveau à se séparer d’une légende du club, et cela dès le mois de janvier. Un triste nouvelle pour un joueur qui aura passé plus de 15 ans chez les Merengues.

Real Madrid Mercato : Marcelo fera ses valises en janvier

La direction du Real Madrid a pour objectif de trouver un bon de sortie au Brésilien Marcelo dès cet hiver. Le latéral gauche de 33 ans voit son contrat se terminer en juin prochain à Madrid, mais tout porte à croire que ce dernier n’ira pas jusque-là. Selon la presse espagnole, le sort de Marcelo serait déjà scellé, et un départ avant juin semble désormais inévitable. L’ancien joueur de Fluminense (2005-2006) ne rentre plus dans les plans du nouveau coach Carlo Ancelotti, qui lui préfère des armes plus jeunes comme Ferland Mendy, Miguel Gutierrez (20 ans) ou même la polyvalente recrue David Alaba.

Si le club avait programmé les adieux de Marcelo à la fin de la saison, une période qui correspondrait à l’inauguration du nouveau stade Santiago Bernabeu, la direction semble vouloir donner une autre fin à l’aventure du défenseur avec le Real. "Le Real Madrid ne compte pas sur Marcelo car devant il y a Mendy et Miguel Gutiérrez (…) Marcelo est le troisième dans la hiérarchie. Ancelotti lui a déjà fait part qu’il ne comptait pas sur lui et le club envisage sérieusement la possibilité qu’il s’en aille lors du mercato hivernal", avait annoncé la nuit dernière le journaliste espagnol Eduardo Inda lors de l’émission El Chiringuito de Jugones.

Un retour vers le Brésil déjà prévu ?

S’il était un temps approché par des clubs turcs, l’avenir de Marcelo semble logiquement se profiler vers un retour au pays. Très attachés à leurs racines, les footballeurs brésiliens ont pour coutume de commencer, puis de clôturer leur carrière dans le championnat local. Récemment, c’est l’ancien défenseur du PSG, David Luiz, qui a annoncé son transfert à Flamengo après ne pas avoir été prolongé à Arsenal. De la même manière, ce sont d'autres figures brésiliennes comme Willian ou Douglas Costa qui ont fait le choix du cœur en ralliant respectivement le SC Corinthians et Grêmio. Seulement, à 33 ans, le défenseur star du Real Madrid garde de très beaux restes et pourrait faire le bonheur d’un club européen en s’adonnant à un nouveau défi pour la fin de sa carrière.