PSG Mercato : Un concurrent s’écarte, Paris en pôle pour Haaland ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 septembre 2021 à 12:20

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Et les choses s’annoncent plutôt bien pour le Paris Saint-Germain dans ce dossier qui fait tant frémir l’Europe.

Haaland : Départ programmé pour l’été 2022

Profitant d’un entretien avec le journal espagnol AS, Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien directeur général du Bayern Munich, s’est prononcé sur l’avenir du phénomène norvégien Erling Haaland, annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain. Pour l’ancienne gloire du football allemand, le Borussia Dortmund aura bien du mal à retenir son buteur de 21 ans lors de la période de recrutement de l’été 2022.

« Je connais Aki (Hans-Joachim Watzke, directeur général du BVB) et je sais qu'il est un homme de parole. Il a dit qu'il ne le vendrait pas et il l'a fait. Mais il sera très difficile de le garder en Bundesliga au-delà de 2022, date à laquelle, si j'ai bien compris, une clause de rachat entrera en vigueur. Il n'arrête pas de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent », a déclaré Rummenigge. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’international norvégien dispose en effet d’une clause libératoire pour l’été prochain fixée à 75 millions d’euros, mais qui peut atteindre les 100 millions d’euros selon certaines performances du joueur. Des chiffres sur lesquels le club bavarois ne devrait pas s’aligner selon son ancien dirigeant.

Le Bayern déjà hors jeu pour Haaland ?

Ces dernières heures, le portail 90min a confirmé que l’ancien avant-centre du RB Salzbourg devrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Si certains médias espagnols annoncent que Haaland a déjà choisi le Real Madrid comme prochain club, le site sportif dément et assure que le protégé de Marco Rose n’a pas encore pris de décision dans ce sens. Alors que la saison vient à peine de commencer, il veut se laisser un temps de réflexion avant de prendre une décision en accord avec son agent Mino Raiola. Toutefois, le Bayern Munich ne fera pas partie de ses options puisque Karl-Heinz Rummenigge assure que le champion d’Allemagne en titre ne pourra pas s’aligner sur les chiffres annoncés dans cette opération.

« Nous allons vivre une véritable vente aux enchères dans laquelle, compte tenu du fait que le montant du transfert est déjà fixé dans le contrat, celui qui lui offrira le salaire le plus élevé le prendra. Je ne pense pas que ce soit abordable pour un club de Bundesliga, pas même pour le Bayern », a-t-il expliqué. Kylian Mbappé, présenté comme la grande priorité du Real Madrid pour l’été prochain, ne souhaitant pas évoluer dans la même équipe que le numéro 9 du BVB, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver en excellente posture dans ce dossier.