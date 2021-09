Stade Rennais Mercato : Le SRFC veut un renfort de poids avant janvier

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 19:40

Auteur d’un mercato très ambitieux cet été, le Stade Rennais réalise un début de championnat décevant, avec seulement 5 points pris sur 15 possibles. Si tous les voyants semblaient au vert après la qualification en Ligue Europa Conférence il y a quelques semaines contre Rosenborg, le SRFC doit désormais reconsidérer ses plans, et cela bien avant le mercato estival. Le board rennais a de fait pris une décision cruciale, en décrétant le recrutement d’un nouveau renfort à un poste bien précis.

Stade Rennais : Le board rennais veut un défenseur

Le Stade Rennais est l’équipe française qui a dépensé le plus lors de ces quatre derniers mercato. Avec un total de 150 millions d’euros, le club breton détrône des cadors comme le Paris Saint-Germain ou l'OM. Si cette information devrait enjouer les supporters du SRFC, aux vues des derniers résultats, l’investissement rennais semble se convertir en un véritable flop. Malgré l’arrivée de Loïc Badé au début de l’été, les Rouge et Noir n’enregistrent actuellement que trois défenseurs centraux de métier avec Nayef Aguerd et Warmed Omari. En parallèle, Lesley Ugochukwu et Lorenz Assignon font offices de solutions de secours en cas de problème.

Après la débâcle de ce week-end, la direction du Stade Rennais s’active en interne pour redynamiser son secteur défensif. Si le mercato estival est bien terminé, le board breton a donné son aval pour enrôler un défenseur central d’expérience avant le mois de janvier. Comme l’avance la page Inside Foot regroupant plusieurs agents de joueurs, le SRFC recherche en silence un joker au poste de central. Annoncé aux Girondins de Bodrdeaux depuis plusieurs jours, l’attaquant sénégalais M’Baye Niang pourrait être la clé dans ce dossier, son départ débloquerait les fonds nécessaires à la signature d’un défenseur.

Le marché des transferts clos, la seule possibilité des Rennais reste le recrutement d’un joueur libre. Parmi les noms qui ressortent le plus, l’ancien Lyonnais Nicolas Nkoulou, libre depuis la fin de son bail au Torino et le Français Eliaquim Mangala. D’autres grands noms de Ligue 1 ne sont également pas à écarter, comme le champion de France avec l’ASM Jemerson ou encore l’ancien stéphanois Neven Subotic. Tout pourrait se débloquer dans les prochains jours.