AJ Auxerre : Christophe Pélissier ne s'enflamme pas avant Troyes

Tandis que Christophe Pélissier a remporté son premier match avec l' AJ Auxerre, l'AJA se déplace à Troyes pour un match face à un concurrent direct.

Ce week-end, l' AJ Auxerre affronte l'ESTAC dans un match entre deux équipes qui visent le maintien cette saison. Avec seulement un point d'écart entre les deux clubs, la victoire semble à la portée des hommes de Christophe Pélissier, qui reste prudent en raison des grosses qualités de Troyes sur lesquelles le nouvel entraîneur de l'AJA est revenu.

"On connaît leur système de jeu. Il y a beaucoup de joueurs techniques et puissants, ce sera un match très difficile. C'est important aussi que l'on fasse valoir nos qualités pour les mettre en difficulté. [...] Il y a trois points en jeu à tous les matches. Troyes fait un très bon début de saison, mais il n'y a pas de complexe à avoir. On doit être en capacité de ne pas se mettre de pression par rapport au résultat."

Un match qui s'annonce tendu entre deux équipes qui luttent pour leur maintien dans l'élite du football français cette saison. Pour le moment, à l' AJ Auxerre, Christophe Pélissier jauge son groupe et s'est d'ailleurs montré très satisfait des performances de ses joueurs lors du dernier match contre Ajaccio.

Pour le prochain match face à l'ESTAC, l' AJ Auxerre sera privé de M'Baye Niang, qui a reçu un carton rouge face à l'AC Ajaccio. Il est l'un des trois joueurs qui sera absent, ce qui pourrait conduire à un changement de système pour l'AJA, qui avait débuté son dernier match avec une pointe composé de M'Baye Niang et Nuno Da Costa.

"Gideon (Mensah) avait quelques douleurs musculaires, mais rien de méchant, on a juste écourté un peu sa séance du jour. M'Changama est toujours en reprise et Niang va purger sa suspension. [...] On va voir un peu comment on va s'organiser. On a réfléchi à plusieurs systèmes de jeu et associations, on verra après l'entraînement de demain."