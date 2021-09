FC Bruges - PSG : La première grande décision de Pochettino tombe

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 19:59

À une heure du match de Ligue des Champions entre le FC Bruges et le PSG, la presse livre les derniers échos en provenance des états majors des deux équipes. Du côté du club parisien, Mauricio Pochettino vient ainsi de prendre une première grande décision concernant sa composition de départ.

Keylor Navas sera titulaire dans le but du PSG à Bruges

C’était la grosse interrogation du jour du côté du Paris Saint-Germain. Qui de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma allait garder les buts du PSG ce mercredi à 21 heures au Jan Breydelstadion de Bruges ? Et d’après les informations du journal L’Équipe, l’entraîneur parisien a pris sa décision et les deux hommes sont désormais fixés avant le coup d’envoi de cette rencontre comptant pour la première journée de Ligue des Champions. En effet, le quotidien sportif révèle que Mauricio Pochettino a opté pour l’habituel titulaire du poste.

C’est donc Keylor Navas qui va défendre les cages du Paris Saint-Germain. Arrivé librement cet été en provenance de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma, qui a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs samedi contre Clermont (4-0) en championnat va donc débuter sur le banc. Mardi, lors de l'opposition de la séance à huis clos, Pochettino avait mélangé les équipes, ne laissant pas trop d'indices.

Toutefois, RMC Sport indique que la sérénité affichée par l’ancien gardien du Real Madrid lors de la mise au vert annonçait déjà un peu la couleur concernant la composition d’équipe à son poste. Titulaire lors de tous les matches du début de saison, sauf celui du weekend dernier contre Clermont, Navas devrait donc conserver son statut de titulaire devant l’international italien de 22 ans. Et ce malgré le discours toujours prudent de Mauricio Pochettino sur le sujet.

Le onze de départ du PSG face au FC Bruges :

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.