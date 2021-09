LOSC : Rothen tacle les Dogues après le nul contre Wolfsburg

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2021 à 13:45

La prestation du LOSC mardi soir contre Wolfsburg (0-0) en Ligue des champions n’a pas plu à tout le monde. Consultant sur RMC Sport, Jérôme Rothen a ouvertement critiqué le Champion de France en titre.

LOSC : Jérôme Rothen tacle les Dogues

Ce mardi soir, le LOSC recevait Wolfsburg dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Malgré une nette domination, les Dogues ne sont pas parvenus à concrétiser. Même en supériorité numérique dès la 62e, le club nordiste a finalement concédé le nul (0-0) face à un pâle leader de Bundesliga.

À l’issue de la rencontre, bon nombre d’observateurs ont salué la prestation des Dogues. Entreprenants, agressifs, volontaires, motivés, les Lillois ont sans doute réalisé leur meilleur match de la saison. Mais pour Jérôme Rothen, « il faut y aller molo » car « le plus important c’est le résultat ». Le consultant estime d’ailleurs que l’actuel leader du Bundesliga était largement à la portée du LOSC.

« Toutes les louanges que j’ai entendues… faut y aller mollo. C’est Wolfsbourg en face. Ce n’est pas une grande équipe d’Allemagne. Certes, elle est première du championnat, mais ça fait que quatre journées. Quand je vois l’effectif de cette équipe, je pense qu’ils sont même inférieurs à Lille. J’ai entendu après le match que Wolfsbourg était supérieur techniquement à Lille. Comment peut-on dénigrer le football français comme ça ? (…) On ne peut pas avoir d’autosatisfaction », a-t-il déploré sur les ondes de la radio sportive.

Rothen aux Lillois : "Vous avez fait un résultat de merde"

Jérome Rothen estime alors « qu’à force d’entendre ces louanges-là, les Lillois vont se dire qu’ils ont fait un bon match ». Pourtant, selon lui, les Dogues sont complètement passés à côté de leur match. « Vous avez fait un résultat de merde. 0-0 à domicile contre Wolfsbourg, ce n’est pas un bon résultat », a-t-il ajouté.

Pour l’ancien Parisien, les hommes de Jocelyn Gourvennec devront montrer un bien meilleur visage lors des prochaines rencontres en C1. « Bien sûr qu’il y avait des choses intéressantes : l’état d’esprit, l’engagement… le plus important, c’est le résultat. Ils auraient dû faire plus, beaucoup plus », a-t-il lancé. Pour leur deuxième match en Ligue des champions, les Lillois affronteront le RB Salzbourg le mercredi 29 septembre.