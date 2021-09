PSG : Les chiffres alarmants des clubs français en Ligue des champions

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 22:20

Nouvelle saison et nouvelle camapgne européenne pour les clubs français. Cette saison, seules deux écuries seront en lice pour les phases de groupe pour la Ligue des Champions, le PSG et Lille, après la défaite en barrage de l’AS Monaco (contre le Shakhtar). Si Paris réalise depuis deux ans un parcours respectable (finaliste en 2020 et demi-finalsite en 2021), pour les autres clubs de Ligue 1, l’épreuve s’est souvent révélée tumultueuse. Retour en chiffres sur les difficiles passages des clubs français en Ligue des champions.

Ligue des champions : PSG favori, le LOSC très loin

Grand favori de cette édition, le Paris Saint-Germain se présentera ce mercredi avec une armada offensive attractive. Malgré la suspension d'Angel Di Maria, et la blessure de l’Italien Marco Verratti (qui remonte à l’Euro), les Rouge et Bleu pourront compter sur un recrutement exceptionnel entrepris lors du mercato estival. Si l’équipe de Mauricio Pochettino restent sur une double défaite amère en demi-finale contre Manchester City en mai dernier, elle pourra compter cette saison sur des joueurs en pleine bourre.

Arrivé gratuitement cet été après sa non-prolongation au Barça, Lionel Messi semble être le facteur X qui pourra permettre au club d’enfin remporter la tant convoitée Ligue des champions. Le PSG se déplacera à Bruges ce mercredi, une rencontre qui devrait voir débuter pour la première fois le sextuple Ballon d’Or Argentin aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Dans cette poule, Paris retrouvera son bourreau de la saison passée Manchester City, pour une double confrontation prévue le 29 septembre et le 24 novembre.

Si Paris réalise depuis plusieurs saisons des prestations convaincantes sur la scène européenne, le club ne fait qu’éclipser un bilan pour le moins désastreux des clubs français en compétitions internationales. Depuis 2017, hormis le PSG et l’Olympique Lyonnais, les clubs de l’hexagone n’ont pris que 8 points sur 90 possibles dans les phases de groupe de Ligue des champions, soit un ratio de 9 %. Point d'orgue de cette statistique effarante, la triste série marseillaise de 13 défaites d'affilées, enregistrée la saison passée (13 défaites à la suite du match à domicile contre le FC Porto perdu 0-2). Après la défaite de Monaco en barrage de Ligue des champions, la France a même perdu une place au classement UEFA, se plaçant désormais 6e derrière le Portugal. Une statistique alarmante que le LOSC tentera d’amoindrir, malgré un début de saison en demi-teinte et un effectif décimé.

Intérrogé hier soir en conférence de presse, le coach nordiste Jocelyn Gourvennec veut avant tout se montrer digne en se battant avec ses armes. "Il ne faudra pas calculer. Il faudra hausser le niveau, dans la concentration surtout... On veut performer, On veut d'abord jouer ce match-là et répondre présent. On veut être au rendez-vous." Les Dogues se confronteront ce soir aux allemands de Wolfsburg au Stade Pierre-Mauroy. Une rencontre à suivre sur RMC Sport 1 à 21h.