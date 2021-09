OM : Dimitri Payet, une menace pour le Lokomotiv Moscou

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2021 à 16:05

De retour dans le groupe de l’OM, Dimitri Payet sera l’homme à surveiller pour les Russes du Lokomotiv Moscou, ce jeudi soir, en Ligue Europa.

OM : Dimitri Payet, le Marseillais qui fait peur à Moscou

L’Olympique de Marseille récupère son meneur de jeu pour le déplacement à Moscou. Le milieu de terrain, Dimitri Payet, figure en effet dans le groupe de Jorge Sampaoli qui affrontera le Lokomotiv Moscou ce jeudi dans le cadre de la première journée de la Ligue Europa. Si le Réunionais était forfait pour le choc de la 5e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco, il est revenu à temps pour ce rendez-vous européen.

Prévoyant un turn-over pour cette rencontre, l’entraîneur Jorge Sampaoli pourrait ménager son meneur de jeu. Toutes les options sont possibles ce soir face au club russe. Quoi qu’il en soit, la méfiance est du côté du Lokomotiv Moscou en raison de la grande forme de l'Olympique de Marseille et de ses forces vives présentes. Avant son coup d’arrêt, Dimitri Payet était notamment sur une très bonne dynamique avec 3 buts inscrits et 1 passe décisive en 3 rencontres. Son efficacité et la détermination dont il a fait preuve depuis l’entame de la saison inspirent le respect.

C’est la raison pour laquelle le défenseur russe Dmitri Jivogliadov (27 ans) se méfie particulièrement du meneur de jeu de l’ OM. « C’est un joueur très technique. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue, il en devient le leader », a-t-il confié.

Dmitri Jivogliadov prévient déjà les Marseillais

Il est donc évident que les joueurs du Lokomotiv Moscou, et en particulier les défenseurs, ont logiquement été briefés sur Dimitri Payet et du danger qu’il représente. S'il se méfie du Réunionais, Dmitri Jivogliadov a par ailleurs totalement confiance en son équipe pour mettre en déroute les offensives de l'Olympique de Marseille. « La composition de notre groupe est encore fantastique. Nous avons gagné en confiance et en force. Il ne sera pas facile de nous affronter », a-t-il prévenu. La rencontre entre les deux équipes s’annonce donc très intense.