OM Mercato : 18M€, Longoria prépare déjà un gros coup pour 2022 !

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 11:04

Le mercato estival à peine terminé, le président de l’ OM e serait déjà remis au travail en vue des prochaines périodes de recrutement de 2022. Pablo Longoria serait ainsi sur un gros coup estimé à 18 millions d’euros.

Mercato OM : Longoria négocie déjà pour William Saliba

Prêté cet été sans option d’achat, William Saliba a déjà convaincu à l’Olympique de Marseille. À tel point que les dirigeants du club marseillais ont pris la résolution de tenter de convaincre leurs homologues d’Arsenal de le céder définitivement. En effet, Thibaud Vézirian a lâché une petite bombe sur sa chaîne YouTube en annonçant des discussions entre Pablo Longoria et les Gunners afin d’étendre l’aventure de l’international espoir tricolore dans la cité phocéenne.

« Si l’OM accroche la Ligue des Champions, il voudra rester absolument. Il n’y a pas eu d’option d’achat pour des questions de timing, de mise en place. Mais la négociation est déjà en cours pour acheter Saliba. Longoria, je crois, en a même déjà parlé », a déclaré le journaliste, animateur et chroniqueur français. Un dossier qui ne s’annonce toutefois pas facile pour l’OM.

Arsenal compte encore sur William Saliba

Pablo Longoria va devoir se montrer très convaincant s’il tient vraiment à conserver définitivement William Saliba. Après trois prêts consécutifs à l’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice et Marseille, le défenseur central de 20 ans est attendu à Londres l’été prochain et une grosse surprise pourrait lui être réservée. Selon les informations recueillies par le journaliste Chris Wheatley, la direction d’Arsenal envisage de proposer une prolongation de contrat à William Saliba, actuellement lié au club londonien jusqu’en juin 2024. L’Olympique de Marseille et Pablo Longoria pourraient donc se heurter à l’intransigeance des Gunners concernant l’avenir du joueur formé chez les Verts. Sauf si le principal concerné décide d’aller voir ailleurs.

Affaire à suivre donc...