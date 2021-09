ASSE Mercato : Le sort de Puel déjà scellé à Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 18:14

Arrivé en octobre 2019, Claude Puel dispute sa dernière année de contrat sur le banc de l’ASSE. Et l’avenir de l’entraîneur français serait d’ores et déjà réglé chez les Verts.

Mercato ASSE : Claude Puel sur le départ ?

Comme confirmé récemment par le président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer, le processus de vente du club ligérien rentre dans sa dernière ligne droite. « J’espère qu’on pourra y arriver assez rapidement, qu’on trouvera les successeurs adéquats, pour les valeurs, pour le personnel qui est en place et qui est de qualité. On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison », a notamment déclaré le patron de l’ASSE lors de l'inauguration du Centre sportif Robert-Herbin lundi après-midi.

Et d’après les révélations recueillies par L’Équipe, la prochaine cession de l’AS Saint-Étienne devrait entraîner un profond changement chez les Verts. À commencer par l’entraîneur Claude Puel qui ne devrait pas être reconduit à son poste. Une situation qui ne semble pas pour autant inquiéter le principal concerné.

Claude Puel n’a pas demandé de prolongation

En juillet dernier, dans une interview accordée au quotidien Le Progrès, Claude Puel annonçait déjà la couleur en ce qui concerne son avenir. Sous contrat jusqu’au 30 juin, le coach de 60 ans avait confié être focalisé sur sa mission et ne pas avoir demandé de prolongation.

« Ce n’est vraiment pas d’actualité pour moi. Je suis complètement focalisé sur ma mission : aider ce club à se développer dans la situation qui lui est imposée. C’est très dur pour mon staff, les présidents, les supporters. Il y a des moments très difficiles et parfois quelques belles récompenses. C’est un projet tellement dur et exigeant que je ne me projette vraiment pas sur mon contrat. Je n’ai pas demandé de reconduction. C’est hors propos », expliquait déjà Puel. L’ancien entraîneur de l’olympique Lyonnais et de l’OGC Nice notamment ne devrait donc pas poursuivre l’aventure avec l'AS Saint-Étienneà l’issue de cette saison.