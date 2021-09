PSG Mercato : Messi, Leonardo pique une grosse colère à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 18:55

Leonardo, le directeur sportif du PSG n’est pas du tout content au sujet des dernières informations concernant Lionel Messi. Et le dirigeant du Paris Saint-Germain n’a pas pris de gants pour le faire comprendre.

Révélation-choc sur le salaire de Lionel Messi

Ce samedi, le journal L’Équipe est revenu sur le coup exceptionnel du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi. Le quotidien sportif a notamment fait des révélations sur le dessous de l’accord conclu entre la direction parisienne et le clan Messi. La publication francilienne indique ainsi que le septuple Ballon d’Or n’a certes pas reçu de prime à la signature comme c’est le cas dans le cas d’un joueur qui arrive librement, mais l’international argentin de 34 ans a négocié et obtenu une belle prime de fidélité de 10 millions d’euros qui lui sera versée s’il honore sa deuxième année de contrat la saison prochaine dans la capitale et sa troisième année optionnelle.

« Selon nos informations, l’ancien Barcelonais, qui a signé deux ans plus un en option à Paris, perçoit ainsi 30 millions d’euros net par saison. C’est évidemment une énorme rémunération, mais elle est identique à celle de Neymar. À la différence que le salaire du Brésilien connaîtra une évolution à la baisse lors des prochaines saisons, ce qui n’est pas le cas pour la Pulga », écrit L’Équipe. S’il reste au PSG jusqu’en 2024, l’ancien capitaine du FC Barcelone percevra alors 110 millions d’euros de revenus sans compter les primes collectives d’objectifs et de résultats notamment. Des révélations qui n’ont pas du tout plu du côté de la direction des Rouge et Bleu.

PSG : Leonardo dément pour le salaire de Messi

En marge de la conférence de presse du jour de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est prononcé sur la Une du journal L’Équipe de ce samedi. Leonardo s’est insurgé contre les écrits du média sur les revenus de Lionel Messi.

« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Équipe. C’est inacceptable », a lancé le dirigeant brésilien. Puis d’ajouter : « c’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé. »