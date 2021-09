PSG Mercato : Matthijs de Ligt, coup de tonnerre à la Juventus !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 00:24

À la recherche d’un nouveau défenseur central, le PSG pourrait avoir une belle ouverture pour Matthijs de Ligt l’été prochain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec la Juventus Turin, le joueur de 20 ans pourrait changer d’air en fin de saison.

Mercato PSG : Raiola relance totalement le feuilleton De Ligt !

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam contre un chèque de 85,5 millions d’euros, Matthijs de Ligt ne devrait pas s’éterniser à la Juventus Turin. Régulièrement annoncé dans le viseur de plusieurs clubs fortunés comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea, l’international hollandais pourrait bien quitter la Vieille Dame durant le mercato estival 2022 selon les propres propos de son agent l’été prochain.

« Matthijs de Ligt est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Il a un contrat avec la Juventus, mais attention, car il pourrait aussi quitter le club à la fin de la saison. Le marché des transferts fonctionne parfois comme ça », a déclaré Mino Raiola au cours d’une interview avec Rai Sport. Et la bataille s’annonce déjà rude pour la signature de l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

Grosse bataille à venir pour Matthijs de Ligt

D’après les médias catalans, le FC Barcelone, qui prépare déjà la succession de Gerard Piqué, continue de suivre avec une attention particulière la situation de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin. S’il était considéré comme intouchable ces dernières saisons, De Ligt a vu sa position fragilisée à Turin depuis le retour de Massimiliano Allegri sur le banc des Bianconeri. L’entraîneur italien préférant s’appuyer sur la paire Giorgio Chiellini - Leonardo Bonucci.

Selon ESPN, avec ses difficultés financières qui l’ont obligé à laisser partir Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait être dans l’incapacité de réaliser une opération de cette envergure. Le natif de Leiderdorp étant estimé à 75 millions d’euros et la Juve pouvant réclamer un chèque plus important pour le laisser filer. La chaîne sportive américaine assure donc que seuls le Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea et le Real Madrid sont les mieux placés pour frapper un tel coup l’été prochain.

Affaire à suivre donc…