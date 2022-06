Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Un incroyable deal proposé pour Matthijs de Ligt !

PSG Mercato : Associé au Paris SG ces dernières semaines, le défenseur de la Juve, Matthijs de Ligt, pourrait faire l’objet d’un deal incroyable cet été.

PSG Mercato : Matthijs de Ligt prêt à quitter la Juventus cet été ?

Malgré le prochain retour très attendu de Paul Pogba, dont les intérêts sont aussi gérés par la même structure que lui, Matthijs de Ligt ne semble plus croire au projet proposé par la Juventus Turin, qui vient de boucler une seconde saison décevante. Le défenseur central de 22 ans veut gagner des titres et son ambition ne semble plus compatible avec celle de la Vieille Dame puisqu’il souhaiterait désormais changer d’air, à en croire les renseignements du Corriere dello Sport.

Le média italien explique notamment qu’une réunion à Milan entre les dirigeants turinois et Rafaela Pimenta, la représentante de l’international néerlandais, aurait mal tourné ces derniers jours. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne souhaiterait donc plus continuer avec la Juve. Une occasion rêvée pour le Paris Saint-Germain et Chelsea qui sont intéressés par les services de Matthijs de Ligt. Après avoir perdu Antonio Rüdiger, qui a rejoint gratuitement les rangs du Real Madrid, le club anglais serait prêt à tout pour recruter l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Thomas Tuchel déterminé pour Matthijs de Ligt ?

Alors que Chelsea aurait fait de Matthijs de Ligt sa priorité pour renforcer sa charnière centrale, Thomas Tuchel aurait validé un incroyable échange à la Juventus Turin. En effet, le spécialiste mercato de Sky Sports, Gianluca DiMarzio, explique que les Blues auraient proposé l’attaquant allemand Timo Werner aux Bianconeri afin de faire baisser les 120 millions d’euros de la clause libératoire.

N’entrant pas véritablement dans les plans de Tuchel, Timo Werner aurait déjà donné son accord pour le transfert et la Juventus apprécie son profil. Les Blues seraient prêts à proposer leur attaquant de 26 ans ainsi qu’un chèque de 40/45 millions d'euros, mais la Juventus ne trouve pas ce montant suffisant. Une ouverture pour le Paris Saint-Germain ?

Affaire à suivre…