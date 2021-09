OM Mercato : Seko Fofana, les raisons de son transfert raté

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 08:40

En quête de renfort au milieu de terrain lors du dernier mercato, l’ OM avait jeté son dévolu sur Seko Fofana. Resté au RC Lens malgré l’intérêt prononcé de Marseille, le milieu ivoirien a justifié son choix.

Pourquoi Seko Fofana a repoussé l’ OM cet été

S’il a bouclé nombre de signatures cet été, l’Olympique de Marseille a également essuyé quelques échecs. L’ OM a notamment tenté d’enrôler Seko Fofana lors durant le dernier mercato. Mais le milieu ivoirien a décliné les avances du club phocéen. Lequel proposait tout de même 17 millions d’euros pour recruter l’international ivoirien (6 sélections/1 but). Dans les colonnes de L’Équipe, le puissant milieu de terrain est revenu sur son choix de rester au Racing Club de Lens. « Tout le monde n’a pas compris ce choix, mais avec ce qu’on a montré depuis l’an dernier, je suis fier des résultats […] J’ai longuement réfléchi, je m’imaginais ici et pas ailleurs. Je me suis vu dans le projet, j’étais persuadé qu’en travaillant ensemble, avec une bonne mentalité, on allait réussir à avoir de bons résultats. J’aime relever les défis impossibles, je ne le regrette pas », a expliqué le milieu lensois.

Une montée en puissance avec les Sang et Or

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Udinese, Seko Fofana est la recrue la plus chère de l’histoire du club nordiste. La direction des Sang et Or a déboursé 10 millions d’euros, dont 1,5 million en bonus, pour s’attacher les services de l’Ivoirien jusqu’en 2024. Pour sa première saison dans l’Artois, le milieu a confirmé son statut, participant au retour réussi de Lens dans l’élite du football français. En 32 apparitions, Fofana a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Récent vainqueur du derby contre Lille, le joueur de 26 ans est parti pour réaliser une nouvelle saison prometteuse avec les Sang et Or. Le Parisien compte déjà 3 réalisations en 6 matchs de Ligue 1 Uber Eats.