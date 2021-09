ASSE : Une information fracassante tombe sur la vente du club !

Publié par JEAN-LUC D le 19 septembre 2021 à 13:30

Décidés à passer la main, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent un repreneur pour l’ ASSE depuis plusieurs mois. Et aux dernières nouvelles, les choses pourraient se décanter rapidement dans les jours ou semaines à venir.

Le Prince héritier du Cambodge rêve de racheter l'ASSE

D’après les toutes dernières informations du quotidien Le Parisien, l’AS Saint-Étienne pourrait prochainement passer sous pavillon cambodgien. Le journal régional explique notamment que le prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak, petit-fils du Roi Sihanouk, est à ce jour en pole position pour devenir le nouveau propriétaire de l’écurie stéphanoise. Ne souhaitant pas perdre de temps dans cette affaire, le prince asiatique a transmis une offre de 100 millions d'euros au cabinet KPMG qui s’occupe de cette opération.

Passionné de football, Norodom Ravichak serait déterminé à redonner ses lettres de noblesse à un monument du football français qu’est l’AS Saint-Étienne. RMC confirme l’information et assure que le cabinet KMPG étudie actuellement la proposition du prince cambodgien, attendant notamment des certitudes sur la capacité financière de ce repreneur avant de donner son feu vert. Ainsi comme l’a récemment souhaité Romeyer, le processus de vente de l’AS Saint-Étienne pourrait se régler assez rapidement.

Romeyer veut vendre « avant la fin de cette première partie de saison »

Lors de l'inauguration du Centre sportif Robert-Herbin lundi passé, le président du directoire de l’ASSE a publiquement annoncé qu’il aimerait bien boucler la vente du club avant la fin de cette première partie de saison.

« Le problème avec la vente du club c’est que ce n’est pas une épicerie… On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches. Nous avons confié, et signé un mandat avec KPMG qui est spécialiste de la vente et qui examine les candidatures, les contrôle financièrement, voit le projet sportif qu’ils présentent.

Mais cela ne se fait pas comme ça. J’espère qu’on pourra y arriver assez rapidement, qu’on trouvera les successeurs adéquats, pour les valeurs, pour le personnel qui est en place et qui est de qualité (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison », a confié Roland Romeyer dans les colonnes du journal Le Progrès. Alors que l’OM est annoncé pour être repris par un prince saoudien, l’AS Saint-Étienne pourrait passer sous pavillon cambodgien.