PSG Mercato : Leonardo répond cash à Rothen pour Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 05:25

Arrivé librement cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec le PSG. Une situation qui a fait réagi certains anciens du club parisien, notamment Jérôme Rothen. Mais Leonardo a tenu à calmer les choses autour du défenseur central espagnol.

Rothen « Ramos est une mauvaise idée pour le PSG »

Sur les antennes de RMC Sport, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule concernant l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien milieu de terrain offensif des Rouge et Bleu, le recrutement de l’ancien capitaine du Real Madrid est tout simplement une mauvaise idée de la part de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

« Le constat aujourd’hui, il est que le joueur est arrivé blessé et il a encore rechuté. Il a eu une dernière saison compliquée avec seulement une quinzaine de matches disputés. Le Real Madrid, pour plein de raisons, ne l’a pas prolongé. Il n’a pas été appelé pour l’Euro avec l’Espagne », a lancé le consultant sportif.

Puis d’ajouter : « il y a des signes qui ne trompent pas. On a le droit de se poser la question. Et le constat m’inquiète. Et si j’étais les dirigeants ou l’entraîneur, ou même ses coéquipiers, j’aurais la même inquiétude. Je me dirais « à son âge, quand tu vois ses pépins physiques depuis un an, est-ce qu’il va retrouver son meilleur niveau' » parce qu’avoir un Ramos à 60%, je ne vois pas l’intérêt. »

Alors que la situation de l’international espagnol de 35 ans commence à faire débat dans la capitale, le directeur sportif parisien a donné de la voix dans cette affaire.

Leonardo monte au créneau pour Sergio Ramos

Arrivé librement au terme de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos attend d’être débarrassé de ses pépins physiques pour disputer ses premières minutes sous le maillot de son nouveau club. Une situation qui n’est pas surprenante pour le Paris Saint-Germain selon Leonardo.

« On savait qu’il avait eu un problème. On savait qu’il n’était pas en forme lors des derniers mois de la saison passée et qu’il récupérait d’une lésion. Il a fait ses vacances, c’était d’ailleurs difficile pour lui de tout faire par rapport à sa rééducation », a indiqué le dirigeant brésilien au micro de Canal+.

Puis d’ajouter : « après, on a eu notre accord, il a signé un contrat de deux ans, pas de deux mois, donc on a le temps. C’est pour cela qu’on n’est pas inquiets, je pense que c’est normal. Il a un problème à un mollet, c’est une question de condition. Il n’est pas encore prêt par rapport à cela, c’est tout. »

Voilà qui est désormais clair !