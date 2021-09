PSG Mercato : Surprise, Sergio Ramos déjà poussé vers la sortie ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 23:45

Arrivé en fanfare cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos va-t-il déjà faire ses valises et quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal ? En tout cas, plusieurs anciens du club de la capitale dénoncent la signature du défenseur central espagnol.

Sergio Ramos déjà un énorme flop au PSG ?

Annoncé depuis plusieurs semaines face à Clermont ce samedi, Sergio Ramos n’était pas parmi le groupe du Paris Saint-Germain qui s’est imposé 4-0 au Parc des Princes. D’après les informations du journal L’Équipe, le défenseur central espagnol de 35 ans s'est de nouveau blessé à un mollet. Mardi, le club de la capitale avait pondu un communiqué pour annoncer que « Sergio Ramos continue sa préparation physique. »

Mais le quotidien sportif assure que l’ancien capitaine du Real Madrid est encore touché à un mollet, lui qui s'était déjà blessé au mollet gauche fin juillet. Arrivé libre cet été, l’international espagnol n’a donc toujours pas disputer la moindre minute en match officiel avec le PSG. Et la blessure qu’il traîne et qui semble difficile à soigner commence à faire jaser et même à faire craindre selon Jérôme Rothen.

« Je me dis que l’arrivée de Sergio Ramos, qui a fait beaucoup parler et où on a dit qu’il allait changer la mentalité du vestiaire avec son aura, n’est pas positive pour le moment », a lancé l’ancien milieu de terrain offensif des Rouge et Bleu au micro de RMC. Puis d’ajouter : « si vous vous mettez à la place de Kimpembe et Marquinhos, je me dis au niveau qualité individuelle est-ce qu’ils sont vraiment inférieurs à Ramos aujourd’hui ? La réponse est très simple, c’est non (…) Aujourd’hui, j’ai l’impression que Sergio Ramos c’est une mauvaise idée pour le PSG. »

Une mauvaise erreur de casting au point de pousser Leonardo à se lancer sur le marché des transferts l’hiver prochain pour trouver un successeur à l’ex-Madrilène qui pourrait être prié de faire ses valises ? Aucun de son de cloche ne va dans ce sens pour le moment au niveau de la direction du PSG, mais la prise de parole de certains anciens Parisiens pourrait bien alerter bien du monde dans la capitale. Pour le moment, l’entraîneur Mauricio Pochettino se veut serein concernant le cas Ramos.

Pochettino n’est pas inquiet pour Sergio Ramos

Présent en conférence vendredi, le coach du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la situation de son nouveau numéro 4, Sergio Ramos. Répondant aux journalistes venus l’écouter au Camp des Loges avant le match contre Clermont, Pochettino a assuré ne pas être inquiet pour le champion du monde 2010 qui ne va certes pas disputer la première journée de Ligue des Champions, mais sera présent bientôt apte à la compétition. « Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions, mais il va nous aider rapidement », indique le technicien argentin des Rouge et Bleu.