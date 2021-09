Barça Mercato : C’est fini pour Koeman, son successeur déjà connu ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 12:45

Nommé en août 2020 en remplacement de Quique Setien, Ronald Koeman ne va pas s’éterniser au FC Barcelone. D’ailleurs, les dirigeants se seraient déjà mis à la recherche de son éventuel successeur.

Licenciement imminent pour Ronald Koeman ?

En froid avec sa direction, notamment avec son président Joan Laporta, Ronald Koeman a drastiquement fragilisé sa situation sur le banc du Barça. D’après un journaliste espagnol proche de l’entraîneur néerlandais, il ne devrait pas passer l’hiver à son poste. La récente humiliation au Camp Nou en Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-3) aurait définitivement scellé le sort du coach du FC Barcelone.

« J’ai dîné avec Koeman jeudi, il va bien, mais je suis sûr qu’il souffre parce qu’il aime Barcelone… Je ne sais pas s’il va tenir jusqu’en novembre, car les campagnes contre lui sont folles, entre les Cruyffistas, les lobbies de Xavi et Riqui Puig… », raconte le journaliste de Catalunya Radio, Lluis Canut, cité par RMC. Une tendance confirmée par l’agent de Koeman qui annonce que la direction barcelonaise se laissait « deux à trois semaines » pour trouver un nouveau coach.

Un peu plus d’un an après son arrivée en pompier afin de relancer le club qui l’a fait briller en tant que joueur, l’ancienne gloire du football hollandais pourrait déjà faire ses valises. D’ailleurs, Pep Guardiola aurait soufflé un nom à Laporta pour le poste.

Guardiola glisse un nom pour la succession de Koeman

Le FC Barcelone pourrait avoir un nouvel entraîneur d’ici quelques jours. Si les noms de Luis Enrique, actuel sélectionneur de l’Espagne et ancien coach du Barça (2014-2017), Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique et Xavi Hernandez, ancien milieu de terrain du club catalan et actuel coach d’Al Sadd Club à Doha, circulent, Joan Laporta pourrait finalement se laisser convaincre par Pep Guardiola.

En effet, le journal vénézuélien El Nacional révèle que l’entraîneur de Manchester City aurait suggéré à son ancien club de remplacer Koeman par Erik ten Hag, sous contrat à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2023. Reste à savoir si la direction barcelonaise ira dans ce sens.