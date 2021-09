RC Lens Mercato : Officiel, un milieu de terrain fait son retour

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2021 à 22:30

Si le mercato estival a fermé ses portes depuis quelques semaines, le RC Lens poursuit toujours son recrutement. Le club lensois vient d’ailleurs de s’attacher les services d’un nouveau milieu de terrain.

RC Lens Mercato : Samba Sow signe son retour à Lens !

Au lendemain des sanctions prononcées par la LFP, le Racing Club de Lens vient de recevoir une bonne nouvelle. Libre depuis son départ de Nottingham Forest, Samba Sow s’est engagé avec le club lensois. Son transfert chez les Sang et Or était pressenti depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Le joueur de 32 ans s’est engagé avec le RC Lens pour une saison avec une année supplémentaire en option.

« Un nom bien connu, plus de 300 matchs au plus haut niveau et 36 capes avec les Aigles du Mali : c’est ce qu’on appelle un come-back retentissant ! À 32 ans, Samba Sow est de retour là où tout a commencé, dans une quête de plaisir et de transmission… Il s’est engagé pour une saison plus une autre en option », peut-on lire dans le communiqué du club.

Samba Sow en équipe réserve du RCL

Samba Sow fait donc son retour au sein de son club formateur, huit ans après l’avoir quitté en 2013. L’international malien n’évoluera pas en équipe première du RC Lens cette saison. Il va poursuivre sa carrière avec l’équipe réserve du club en National 2. Mais le milieu de terrain reste à disposition de l’entraineur Franck Haise« suivant les besoins et le niveau auquel il va revenir. »

Passé par Karabukspor et Kayserispor en Turquie, puis au Dinamo Moscou en Russie, Samba Sow va venir apporter sa riche expérience à la réserve lensoise confrontée à la difficulté de ce championnat exigeant. « Notre devoir est de créer les conditions à l’intégration et au développement des jeunes pousses issues de la formation. Samba rejoint le club pour renforcer l’équipe N2 et y apporter sa maturité. Il était important pour nous de le faire. Et le faire avec un joueur qui a le club dans le sang a encore plus de sens », a réagi Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du Racing club de Lens.