Stade Rennais : Genesio met le paquet en attaque face à Clermont !

Publié par Thomas le 22 septembre 2021 à 11:54

Très décevant depuis un mois, le Stade Rennais doit se ressaisir ce soir face à une équipe clermontoise surprenante. Sur une série de 3 défaites d’affilée, le SRFC culmine à une inquiétante 16e place de Ligue 1. Bruno Genesio a décidé pour l’occasion de revoir sa compo, en optant pour un dispositif plus offensif, de quoi rassurer les fans Rouge et Noir.

Stade Rennais : Chaud devant au Roazhon Park !

Après la prestation médiocre des Rennais au Vélodrome dimanche dernier, le coach Bruno Genesio s’est voulu réaliste quant au manque d’intensité et de maîtrise de ses hommes. "On a trop subi avec la pression et on a très mal défendu. On avait des espaces à exploiter, on doit faire mieux. Quand on est en manque de confiance, c'est souvent comme ça." L’ancien entraîneur de l’OL avait tenté de modifier sa formation pour l’occasion, en optant pour un 4-4-2, qui s’est avéré être un échec. "On avait décidé de jouer dans un système différent mais on a beaucoup trop subi. On en a vu d’autres mais il faut se retrousser les manches", a-t-il annoncé quelques heures après la rencontre.

Face à Clermont, Bruno Genesio devrait de nouveau changer de système, cette fois-ci plus offensif. Grand absent du onze rennais lors des deux dernières rencontres de Ligue 1, Kamaldeen Sulemana devrait faire son grand retour sur le flanc gauche de l’attaque. Si Martin Terrier est annoncé apte à jouer, il devrait néanmoins débuter sur le banc.

Composition probable du Stade Rennais face à Clermont :

Gardien : A. Gomis

Défense : H. Traoré, L. Badé, N. Aguerd, B. Meling

Milieu : B. Santamaria, F. Tait, B. Bourigeaud

Attaque : K. Sulemana, G. Laborde, S. Guirassy

Après un démarrage sur les chapeaux de roue, l’équipe auvergnate vit actuellement une mauvaise passe. La formation de Pascal Gastien sort d’une série de 4 matchs sans victoire. Les Bretons devront profiter de cette baisse de régime pour sortir la tête de l'eau.