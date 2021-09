Stade Rennais Mercato : Le SRFC boucle enfin un dossier chaud

Publié par Thomas le 22 septembre 2021 à 21:14

Le marché des transferts est bel et bien terminé, et pourtant, le Stade Rennais s’apprête à boucler une très belle affaire. Une bonne nouvelle avant la récéption de Clermont ce mercredi.

Stade Rennais Mercato : Une très belle opération bouclée aujourd’hui

Le SRFC reçoit ce soir le promu Clermont pour une rencontre cruciale. Les hommes de Bruno Genesio sortent d’une série noire de 3 défaites consécutives (contre Reims, Angers et l’OM). Un bilan décevant pour un club qui avait pourtant mis les moyens lors du mercato estival. En recrutant pas moins de 7 joueurs importants à des postes clés, Florian Maurice pensait avoir fait le plus dur. Seulement, l’équipe peine encore à trouver des automatismes et se voit reléguée à une triste 16e place en championnat. Pour l’occasion, Bruno Genesio devrait aligner une équipe plus offensive que face à l’Olympique de Marseille, en titularisant notamment la recrue Kamaldeen Sulemana.

En attendant, les Rouge et Noir pourront se refaire, en actant le départ d’un grand indésirable, le Sénégalais M’Baye Niang. Véritable patate chaude au Stade Rennais, le dossier Niang est proche d’être bouclé. Longtemps associé du côté des Girondins de Bordeaux, l’opération avait connu un coup d’arrêt, faute d’accord concret entre les deux écuries. Cependant, et comme l’avance la page Girondinfos, un accord total aurait été trouvé entre le SRFC et les Girondins pour la venue de l’international Sénégalais.

Le joueur de 26 ans avait récemment fait d’énormes concessions salariales aux dirigeants du FCGB, en convenant une réduction de 60 % de son salaire perçu à Rennes. En contact perpétuel avec l’attaquant depuis la reprise du championnat, Bordeaux vient se renforcer davantage sans débourser le moindre centime. M’Baye Niang est attendu chez les Marine et Blanc cette semaine, pour officialiser son transfert. Pour rappel, la LFP permet aux clubs français de procéder à un recrutement malgré la fin annoncée du marché des transferts, dans la mesure où ce joueur évolue dans le championnat de France.