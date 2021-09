Stade Rennais Mercato : Le dossier M'Baye Niang relancé !

Publié par Thomas le 20 septembre 2021 à 18:45

Au lendemain d’une douloureuse défaite face à l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais est dans l’obligation d’élever son niveau de jeu afin de répondre aux grosses attentes placées en lui après les nombreuses signatures estivales. En attendant, le directeur sportif Florian Maurice, travaille en interne pour boucler un gros dossiers post-mercato du SRFC.

Stade Rennais : Le dossier M’Baye Niang complétement relancé

C’est la véritable déception de ce début de championnat. Auteur d’un mercato ambitieux, Rennes n’avait pas hésité à casser la tirelire pour enrôler pas moins de sept joueurs de marques cet été. À plus d’un mois du début de la Ligue 1, le club breton peine à trouver un équilibre de jeu et vient d’enchaîner une troisième défaite de rang ce dimanche face à des Olympiens redoutables. Si le SRFC vit une passe compliquée, le club pourrait en attendant boucler un dossier qui traîne depuis plusieurs jours, celui de l’attaquant sénégalais M’Baye Niang.

Courtisé par les Girondins de Bordeaux, le dossier était resté au point mort, après qu’aucun accord n’ait été trouvé. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2023, l’ancien buteur du Milan AC ne rentre plus dans les plans de Bruno Genesio, et force son départ vers le FCGB auprès de sa direction. En contact direct avec le board girondin, Niang avait même convenu de réduire son salaire de 60 % pour rentrer dans les exigences financières du club. Si les négociations avaient ralenti il y a peu, tout semble relancé désormais et un accord pourrait être trouvé rapidement.

Selon le journaliste Clement Carpentier, le président bordelais Gérard Lopez remuerait ciel et terre pour récupérer le Sénégalais de 26 ans. Si le Stade Rennais bloque toujours son départ, faute de propositions convaincantes, il pourrait laisser filer son attaquant très bientôt, aux vues de l’implication des dirigeants du FCGB dans le dossier. Pour rappel, la LFP permet qu’un joueur du championnat de France puisse être transféré libre à un autre club français malgré la fin du marché des transferts.