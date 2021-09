OL Mercato : Un grand buteur de retour à Lyon contre 0€ ?

Publié par Ange A. le 24 septembre 2021 à 07:56

L’Olympique Lyonnais pourrait frapper un coup gratuit retentissant lors du prochain mercato estival. Aux dernières nouvelles, l’ OL envisagerait de rapatrier un de ses anciens attaquants à la peine en Angleterre.

Un grand retour dans les tuyaux à l’ OL

S’il flambe en ce début de saison avec le Real Madrid, Karim Benzema fait encore rêver les supporters de l’Olympique Lyonnais. Mais avec la récente prolongation de l’avant-centre de 33 ans, revoir KB9 arborer un jour le maillot de l’ OL ressemble à une douce utopie. Alors que le retour de Benzema à Lyon semble hypothétique, un autre ancien buteur des Gones pourrait signer son retour dans les prochains mois. 90 Min révèle en effet que Lyon a des chances de rapatrier Alexandre Lacazette. Recruté contre 50 millions d’euros par Arsenal en 2017, l’ancien capitaine lyonnais entre dans la dernière année de son contrat. Dès janvier, le joueur de 30 ans pourrait donc s’engager librement avec le club de son choix.

Lacazette sur le départ à Arsenal

Comme l’indique la même source, la direction des Gunners n’a pas l’intention de prolonger le contrat d’Alexandre Lacazette. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais ne serait pas non plus enclin à rempiler au vu de son temps de jeu devenu famélique à Londres. Cette saison, il n’a joué qu’une seule rencontre de Premier League (31 minutes). Il a disputé deux matchs de Carabao Cup pour deux réalisations et une passe décisive. Outre l’ OL, d’autres écuries européennes s’intéressent au profil de de Lacazette. Les rivaux londoniens West Ham et Crystal Palace seraient également dans les rangs pour signer l’ancien Lyonnais. En Espagne, l’Atlético Madrid, un de ses plus vieux courtisans, serait toujours intéressé par sa signature. Reste maintenant à savoir si Juninho parviendra à convaincre son cadet de siuvre ses pas en effectuant son retour à Lyon.