ASSE : Un ancien du PSG sort la vérité sur son transfert raté

24 septembre 2021

Ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Guillaume Hoarau était proche de rejoindre l’AS Saint-Étienne il y a quelques saisons. L’ancien Parisien est revenu sur cet épisode rocambolesque et a dévoilé les raisons de son transfert raté à l’ ASSE.

L’ ASSE proche de s’offrir Guillaume Hoarau

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Guillaume Hoarau poursuit sa carrière professionelle en Suisse du côté du FC Sion, club qu’il a rejoint en 2020. Avant Sion, l’ancien du Paris Saint-Germain a défendu pendant six saisons les couleurs des Young Boys de Berne. Il aurait même ne jamais poser ses valises en terre helvétique comme il le confie dans un entretien à Oh My Goal. L’avant-centre tricolore est notamment revenu sur son transfert raté à l’AS Saint-Étienne. Il déplore encore l’attitude de l’ ASSE coachée à l’époque par Christophe Galtier. « Ils me l’ont fait vraiment à l’envers ! », a pesté Hoarau alors sociétaire du Dalian Professionnal en Chine et désireux de retrouver l’Hexagone.

Une dent justifiée contre l’ ASSE

Dans sa sortie, Guillaume Hoarau révèle avoir été planté à la dernière minute par l’AS Saint-Étienne. Les Verts avaient finalement porté leur choix sur le flop néerlandais Ricky Van Wolfswinkel. « Ils auraient pu m’appeler pour me dire "écoute, Guillaume, désolé, on a préféré prendre un joueur plus jeune, peut-être moins cher." Avec moi ils ont fait "viens signer ton contrat", et plus de news ! J’ai eu vraiment la haine », a poursuivi le longiligne attaquant. Cet épisode passé, il sera encore question de son avenir dans les prochains mois. Son contrat avec le FC Sion expire en effet au terme de la saison.