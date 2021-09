PSG : Pochettino annonce la couleur pour Messi face à Man City !

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2021 à 21:10

Le PSG a publié un point médical ce vendredi pour annoncer que Lionel Messi, notamment, ne sera pas dans le groupe du PSG qui va accueillir Montpellier HSC, samedi soir, au Parc des Princes. Mauricio Pochettino est revenu sur la situation de son joueur à quelques jours du choc européen contre Manchester City.

Mauricio Pochettino entretient le mystère pour Messi

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a confirmé l’absence de Lionel Messi dans le groupe du PSG contre Montpellier HSC, samedi soir, au Parc des Princes. « Il a recommencé à courir aujourd'hui. On espère que l'évolution sera positive, on fera un nouveau point dimanche », a indiqué le coach parisien. Forfait à Metz mercredi (2-1), l’international argentin de 34 ans va encore manquer le match de la huitième journée de Ligue 1 face aux Héraultais.

Mais avec un sans faute depuis le début de la saison (7 victoires en 7 matches) Pochettino peut se passer de son numéro 30 contre le 10e de Ligue 1 pour la huitième journée du championnat. Toutefois, le technicien argentin espère pouvoir compter sur l’ancien capitaine du FC Barcelone pour la réception de Manchester City mardi pour un match crucial en Ligue des Champions. « Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours », a précisé le successeur de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Le PSG ne prendra aucun risque avec Messi avant City

Déjà, forfait à Metz lors de la septième journée, Lionel Messi va également manquer la huitième journée du championnat. Touchée au genou gauche par Jerôme Boateng dimanche dernier contre l’Olympique Lyonnais (2-1), la star du PSG « a repris la course aujourd’hui selon le protocole de soins mis en place. Un nouveau point sera fait dimanche selon l’évolution », selon le point médical de ce vendredi.

Jeudi soir, le quotidien Le Parisien annonçait que l’attaquant des Rouge et Bleu est resté aux soins et le club de la capitale ne souhaite prendre aucun risque avec l’enfant de Rosario alors qu’un match crucial de Ligue des Champions attend les Parisiens mardi prochain face à Manchester City. Le média régional indique que Messi devrait être préservé ce samedi contre Montpellier pour être en forme face aux Citizens.