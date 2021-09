PSG Ligue 1 : Après l’OL, une mauvaise nouvelle tombe pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2021 à 21:25

Les images d’un Lionel Messi mécontent d’être sorti par Mauricio Pochettino dimanche soir face à l’OL ont fait le tour du monde avec parfois des commentaires appelant au limogeage de l’entraîneur du PSG. Et pourtant, selon les dernières nouvelles en provenance de la capitale, le coach argentin a vu juste avec son attaquant de 34 ans.

Lionel Messi victime d’une béquille lors de PSG / Lyon

Remplacé à un quart d’heure de la fin du match contre l’Olympique Lyonnais (2-1), Lionel Messi n’a pas caché sa frustration suite à la décision de Mauricio Pochettino. Mais d’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, l’attaquant du Paris Saint-Germain n'était plus au point physiquement, obligeant donc son entraîneur à ne prendre aucun risque. En effet, selon la publication sportive, le technicien argentin a pris cette décision en raison d'une béquille reçue au-dessus du genou par son compatriote.

De son côté, RMC Sport indique que Messi s’est touché le genou et a réalisé quelques mouvements circulaires, ce qui a alerté Pochettino et le staff parisien. Ces derniers ont « alors demandé à Messi s’il tout allait bien. » L’ancien capitaine du Barça a levé le pouce pour répondre par l’affirmatif, mais par précaution, son coach a préféré le sortir. Preuve que Pochettino a pris la meilleure décision de le sortir face aux Gones, « Messi s'est présenté au Camp des Loges en boitillant et a passé l'intégralité de la séance aux soins. Un point sera fait ce mardi selon l'évolution de sa douleur pour voir s'il est en capacité de reprendre l'entraînement. »

De son côté, le successeur de Thomas Tuchel a assumé son choix en expliquant notamment que « tout le monde sait qu'on a de grands joueurs, un effectif de 35 joueurs. C'est ma décision, on ne peut pas jouer à plus de onze. Je pense au meilleur pour chaque partie, pour chaque joueur, comme le fait chaque entraîneur. On est là pour prendre des décisions, parfois ça peut plaire, parfois pas. » La Pulga pourrait même manquer le prochain match des Rouge et Bleu.

Lionel Messi pourrait être absent mercredi à Metz

Au lendemain de la victoire face à l’Olympique Lyonnais, Messi s’est donc présenté au Camp des Loges en boitillant. À deux jours d’un déplacement à Metz pour le compte de la septième journée de Ligue 1, mercredi, la présence du N°30 du PSG face à la lanterne rouge est donc incertaine.