ASSE Mercato : Claude Puel sur le départ, sa réponse cash

Publié par Ange A. le 26 septembre 2021 à 10:25

L’AS Saint-Étienne a subi un lourd revers à domicile samedi à domicile contre l’OGC Nice (1-1). Après la rencontre, Claude Puel s’est exprimé sur son avenir au moment des supporters exigent son départ.

Saint-Étienne dernier de Ligue 1, Claude Puel en danger ?

L’AS Saint-Étienne n’y arrive toujours pas cette saison. Samedi, l’ASSE a concédé une nouvelle défaite contre l’OGC Nice à Geoffroy Guichard. Les Verts ont été battus (0-3) par le Gym de Christophe Galtier. Suite à ce revers, le cinquième de suite en 8 journées, Sainté occupe la dernière place de Ligue 1 Uber Eats. Le club ligérien, toujours en quête de sa première victoire, est d’ailleurs l’une des pires attaques du championnat et dispose de la pire défense avec 17 buts déjà concédés. De quoi pousser les supporters stéphanois à appeler au départ de Claude Puel. Ils ont d’ailleurs donné de la voix lors de la correction infligée par Nice. En conférence de presse, le technicien castrais s’est voulu clair au sujet de son avenir.

La réponse ferme de Puel sur son futur

Pour Claude Puel, l’essentiel est se trouve ailleurs à l’heure actuelle. Que de rendre son tablier, le coach de l’AS Saint-Étienne entend remettre l’équipe sur le droit chemin. « Le public qui a demandé mon départ ? C’est comme ça, j’ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes », a assuré le coach de l’ ASSE selon les propos récoltés par Nice-Matin. Battus par l’OGC Nice, les Verts jouent gros lors de leur prochaine sortie. Ils reçoivent l’Olympique Lyonnais, leur rival historique, dimanche prochain.