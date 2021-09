Ex - OM : Le petit prince du Vélodrome officialise sa retraite !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 17:05

Sans club depuis 2020, l'ancien joueur de l' OM, Samir Nasri, a officiellement annoncé prendre sa retraite de joueur de football ce dimanche.

Nasri tire sa révérance

Sans club depuis son départ de Belgique et du club d'Anderlecht en 2020, on savait que la carrière de Samir Nasri touchait à sa fin, même si le principal concerné n'avait fait aucune annonce officielle à ce sujet. L'ancien petit prince du Vélodrome aurait en effet pu s'offrir un dernier challenge, aussi bien en Europe que dans un championnat plus exotique. Mais finalement celui qui a gagné deux titres de champions d'Angleterre avec Manchester City a offficiellement annoncé qu'il prenait sa retraite en tant que joueur de football dans les colonnes du JDD ce dimanche matin.

Le natif de Marseille ne s'est néamoins pas contenté de l'annoncer, il l'a aussi justifié. "Aucun challenge ne m'a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n'était pas l' OM."

Ex-OM : Une carrière riche et mouvementée

Agé de 34 ans, le désormais consultant foot pour Canal + a ainsi mis un point final à une carrière à la fois riche et mouvementée.

Après avoir éclaboussé de tout son talent le Vélodrome sous les couleurs de l' OM de 2004 à 2008, club qu'il a rejoint à ses 9 ans, Samir Nasri s'est envolé pour la Premier League. D'abord pour rejoindre la capitale londonienne et Arsenal durant trois saisons, puis un club en pleine renaissance : Manchester City. Sous les couleurs de City, il décroche d'ailleurs deux titres de champions d'Angleterre en 2012 et 2014. Après un prêt au FC Séville lors de la saison 2016-2017, la carrière du marseillais va connaître un sérieux coup d'arrêt. Evoluant alors sous les couleurs d'Antalyaspor en Turquie, il est suspendu 18 mois par l'UEFA suite à un contrôle antidopage positif. Le début de la fin pour le milieu offensif qui tente un come-back en PL avec West Ham en 2019 en vain, avant de rejoindre dans la foulée le club belge d'Anderlecht pour lequel il ne fait que huit apparitions timides avant que la saison soit interrompue par l'épidémie de la Covid-19...

Sans omettre ses 41 sélections en équipe de France.