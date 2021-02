OM : Pablo Longoria sur les traces d'un disciple de Bielsa

Publié le 03 février 2021 à 17:30

Depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM est au coeur d'une véritable foire de rumeurs et de supputations pour savoir qui va prendre le flambeau suite au départ du technicien lusitanien. Impertubable, Pablo Longoria s'active en ce sens et aurait d'ores et déjà jeté son dévolu sur un entraîneur argentin, réputé en Amérique du Sud.

Qui va remplacer Villas-Boas sur le banc de l'OM ?

Semaine historique pour l'Olympique de Marseille. Entre l'intrusion à la Commanderie de centaines de supporters et les déclarations incendiaires d'André Villas-Boas sur la direction du club entérinant sa mise à pied, c'est un doux euphémisme que de dire que l'actualité du club phocéen est loin d'être calme. Ayant néanmoins une saison de Ligue 1 à finir, les dirigeants marseillais ont le choix entre laisser Nasser Larguet assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison ou trouver un entraîneur capable de remettre le club sur de bons rails. Dans cette optique, Pablo Longoria serait sur les starting-blocks et multiplierait les pistes. Les noms de Maurizio Sarri, Rafa Benitez et même celui de Leonardo Jardim étant cités, il semblerait que le directeur sportif ibère soit sur les traces de Jorge Sampaoli d'après les informations d'ESPN Brasil.

Sampaoli, un des disciples de Marcelo Bielsa

Le natif de Castilda dispose d'un CV impressionnant. Débutant sa carrière d'entraîneur au sein du championnat péruvien, il se fera un nom lors de ses expériences au Chili et en Equateur qui lui permettront de devenir sélectionneur du Chili en 2012. Faisant une très bonne impression lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, Sampaoli mènera la Roja à la conquête de la Copa America l'année suivante. Son expérience à la tête de l'Albiceleste sera plus contrastée et se terminera à l'issue d'une coupe du Monde totalement ratée en terres russes. Ce disciple de Marcelo Bielsa est désormais l'entraîneur de l'Atletico Mineiro et a une histoire à terminer avec le Vieux Continent. N'ayant réalisé qu'une seule saison en Europe avec le FC Séville, l'entraîneur argentin avait réalisé une bonne saison; ayant notamment sous ses ordres Samir Nasri, avant de ne pas pouvoir résister au sirènes de l'Albiceleste. Un contretemps réparé en venant à Marseille ? S'il arrive à mettre la même ferveur que son illustre mentor, nul doute qu'il sera accueilli les bras ouverts à Marseille.













Par Chemssdine