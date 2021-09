Barça Mercato : Nouvelle signature à 0€ chez les Blaugranas

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 04:20

Dans le dur financèrent, le FC Barcelone prépare un coup gratuit dans les prochains jours. Le président du Barça serait sur le pont de prolonger le contrat d’un grand espoir du club.

Joan Laporta sur un nouveau dossier chaud à 0€

Vainqueur de Levante, le FC Barcelone s’est offert une petite bouffée d’oxygène. Avant sa victoire de dimanche, le Barça restait sur trois matchs sans victoires. Ce succs intervent également alors que l’avenir de Ronald Koeman semble menacé du côté de la Catalogne. Le technicien néerlandais entretient désormais une relaton tendue avec Joan Laporta. Le coach et le président du barcelonais se livrent de véritables passes verbales. À côté de ses tensions, le patron des Blaugranas prépare un joli coup à zéro euro. Sky Sport croit en effet savoir qu’il est sur le pont de boucler la prolongation du contrat de Pedri.

Signature imminente de Pedri avec le Barça

Recruté en 2019 contre 20 millions d’euros, le contrat du milieu de terrain expire en juin prochain. Selon la même source, la prolongation du contrat du milieu de 18 ans serait en bonne voie. Le média croit savoir que ce dossier sera bouclé entre la première et la deuxième semaine du mois d’octobre. Une autre bonne nouvelle pour le club qui travaille également sur l’extension du contrat d’Ousmane Dembélé. Journaliste de RAC 1 et Sport, Ferran Correas assurait récemment que Joan Laporta souhaiterait aussi conclure cette autre affaire au plus vite. Le président du Barça aurait déjà fait part de ses intentions à l’agent de l’attaquant tricolore. Le clan d’Ousmane Dembélé ne serait pas insensible à la proposition de Laporta. Mais il ne devrait lâcher sa réponse une fois que le joueur aura effectué son retour à la compétition. Touché aux ischios à l’Euro 2020, l’attaquant de 24 ans ne devrait pas signer son retour avant la mi-octobre.