PSG : Nouvelles explosives à Paris avant Manchester City

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2021 à 15:41

Le PSG accueille Manchester City mardi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions. À un peu plus de 24 heures de ce choc européen, les nouvelles s’enchaînent du côté du club de la capitale.

Messi et Verratti présents à l’entraînement du jour

Annoncé incertain contre Manchester City, Lionel Messi pourrait finalement tenir sa place dans le groupe du Paris Saint-Germain. D’après RMC Sport, l’optimisme est de mise pour la présence de la star argentine, mais également pour Marco Verratti, pour le choc de la Ligue des champions contre les hommes de Pep Guardiola, mardi à 21h. En effet, lors de l’entraînement de ce lundi matin ouvert aux médias, Lionel Messi et Marco Verratti se sont entraînés normalement avec leurs coéquipiers, signe que les deux joueurs postulent pour leur présence dans le groupe.

L’ancien capitaine du FC Barcelone a repris l’entraînement dimanche matin et son rétablissement avance bien, même si le quotidien sportif L’Équipe précise qu’il n’est pas assuré de débuter la rencontre. Les joueurs se sont entraînés sous le regard du président Nasser Al-Khelaïfi, et du directeur sportif, Leonardo. Mauricio Pochettino pourra donc compter sur la quasi-totalité de son effectif face au champion d’Angleterre en titre. À l'exception des deux blessés encore en phase de reprise individuelle que sont Ismaël Gharbi et Sergio Ramos, absolument tout le groupe était à l'entraînement ce lundi matin, soit pas moins de 23 joueurs de champ. Une bonne nouvelle donc pour Pochettino et le Paris SG.

Quelle équipe du PSG face à Manchester City ?

Comme lors des derniers matchs du PSG, Mauricio Pochettino attend la dernière séance d’entraînement avant d’annoncer son groupe. Alors que se pose toujours la question du gardien de but, le journal Le Parisien pense que Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses grands débuts en Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs demain soir. Au milieu de terrain, Pochettino pourrait décider de laisser Marco Verratti sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du match. Devant, Lionel Messi pourrait également débuter sur le banc, remplacé par Julian Draxler.

La compo probable du PSG face à Man City :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Herrera, Wijnaldum (ou Verratti), Gueye – Draxler (ou Messi), Mbappé, Neymar.