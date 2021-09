OM Mercato : Longoria prêt à tenter un coup atypique cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2021 à 08:10

Après un été particulièrement agité, l’ OM pourrait encore frapper très fort durant la prochaine période de recrutement de l’hiver. Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, viserait notamment un coup totalement exceptionnel.

Mercato OM : Une ancienne piste gigantesque ressortie des tiroirs ?

Malgré l’arrivée de onze nouvelles recrues durant le mercato estival passé, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à mettre la main sur un avant-centre supplémentaire capable d’épauler Arkadiusz Milik, qui se remet d’une grave blessure au genou. Si plusieurs noms ont bien été associés au club marseillais, aucun attaquant ne s’est engagé avec Pablo Longoria cet été. Une chose que l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, aimerait voir corriger l’hiver prochain.

Et d’après les informations de la presse italienne, l’Olympique de Marseille viserait tout simplement un très gros coup pour la période des transferts de janvier. Après avoir évolué dans les plus grands clubs en Angleterre, en Espagne et en Italie, cette star mondiale pourrait ainsi débarquer sur la Canebière dans les mois à venir.

Longoria prêt à sortir le chéquier pour Alexis Sanchez ?

En effet, d’après les dernières informations de Calciomercato, l’OM surveille avec attention la situation d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan. Visiblement pas dans les plans des Nerazzurri l’attaquant de 32 ans ne sera pas forcément retenu par la direction de l’Inter Milan en cas d’offre satisfaisante. Après avoir tenté de convaincre Arturo Vidal de le rejoindre cet été, Jorge Sampaoli verrait d’un bon œil l’arrivée d’une autre star chilienne qu’il a eue sous ses ordres en 2015, en sélection.

Le média transalpin rappelle qu’Alexis Sanchez est une ancienne piste de l’Olympique de Marseille. L’OM ayant déjà tenté de le recruter à l’été 2019, sans succès puisque l’international chilien avait fait le choix de quitter Manchester United pour l’Inter Milan. Longoria et Sampaoli envisageraient donc de relancer ce dossier durant l’hiver. D’autant que le site spécialisé Transfermarkt estime que 7,5 millions d’euros peuvent suffire pour racheter les 18 mois de contrat de l’ancien attaquant du FC Barcelone. Toujours selon la même source, le Betis Séville et le FC Séville sont également intéressés par le profil d’Alexis Sanchez.

L’OM est donc prévenu.