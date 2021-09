PSG Mercato : La venue d'Erling Haaland se précise !

Publié par Thomas le 29 septembre 2021 à 00:35

La situation évolue à Dortmund. Jugé intransférable cet été, malgré les intérêts prononcés de Chelsea et du PSG, Erling Haaland voit son départ du BVB se préciser de plus en plus. Auteur d’un début de saison canon, les dirigeants Jaune et Noir ne pourront retenir plus longtemps leur joyau, et auraient même déjà trouvé son digne successeur, et c’est un international français.

PSG Mercato : Dortmund pense déjà à remplacer Haaland

Si les prétendants se succèdent pour tenter d’enrôler le cyborg norvégien, deux cadors semblent cependant mener le bal depuis plusieurs mois. Le Real Madrid et le PSG font le forcing en interne pour tenter de faire plier le board Jaune et Noir, qui se montre depuis le début intransigeant financièrement pour son joueur. Seulement, depuis septembre, la clause libératoire de l’attaquant a considérablement chutée. Le PSG comme le Real entretiennent de très bonnes relations avec l’agent du Norvégien Mino Raiola.

À Paris, le plan Haaland pourrait s’activer en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain chez les Merengues. Le club espagnol justement, motivé par son président Florentino Pérez, a pour objectif de réunir les deux Wonderkids dans son équipe, un projet que comptent bien contrecarrer les Parisiens.

De son côté, Dortmund sait qu’il sera difficile de conserver son buteur, qui réalise un début de saison tonitruant avec déjà 7 buts en 5 matchs de Bundesliga. Les dirigeants du BVB auraient déjà choisi son remplaçant, en la personne d’Anthony Martial.

Comme l’avance RMC Sport, l’attaquant des Bleus ne rentre plus dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, et forcerait son départ en interne. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Red Devils, Martial est la priorité du club de la Ruhr pour le mercato 2022. À 25 ans, l’ancien monégasque jouit d’une belle cote en Europe, et un club comme le Borussia Dormtund serait parfait pour le relancer.

